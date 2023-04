Kovács Zsófia döbbenetes, nulla pontos ugrása után szárnyalt a torna Eb-n

Az Európa-bajnokságon a Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Szilágyi Nikolett összetételű együttesünk a britek, az olaszok és a hollandok mögött végzett a negyedik helyen. A dobogótól 2,2 pont választotta el a lányokat, de a románokkal, a franciákkal és a belgákkal folytatott harcból ők jöttek ki a legjobban – a negyedik és a hetedik között csupán 1,6 pont lett a különbség. Csapatunk simán megszerezte a vb-kvótát az októberi, Antwerpenben megrendezendő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyen harcba szállhat a párizsi kvótákért.

Kovács Zsófia lent is volt, fent is volt, a vége nagyon szép lett

Antalyában a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia egyéni összetettben a második, gerendán ugyancsak a második, felemás korláton az ötödik, talajon a hatodik legmagasabb pontszámmal lett finalista – ami szenzációs eredménysor. Pedig nem jól indult a nap a dunaújvárosi versenyző számára. Csapatunk ugrásban kezdett, s a szeren kétszeres Európa-bajnok, címvédő tornásznőnk csak az egyik ugrását tudta bemutatni, ami a nap második legjobb ugrása lett. A másikra viszont nulla pontot kapott, értékelhetetlen lett a gyakorlata, ami nagyon ritkán fordul elő a sportágban. Az összetett versenyben és a csapatversenyben csak egy ugrásra van szükség, így itt a hibája nem ütött vissza, „csak” az ugrás szerenkénti döntője úszott el...

Felemás korláton Székely Zója is bejutott a döntőbe, a nyolcadik helyen, és ő is ott lesz az egyéni összetett 24-es döntőjében is, ide egy brit versenyző kiesésével – mivel a fináléban nemzetenként csak ketten indulhatnak – a 13. helyen kvalifikálta magát.

Kovács Zsófiának felemás korláton - amelyen két éve Európa-bajnok volt – a gyakorlata végén az ellépés is belefért, így is döntőbe jutott:

Vault didn't go to plan, but Zsofia Kovacs is sitting nicely in the top three currently for uneven bars 🇭🇺



📹 https://t.co/aSSNkwO3Ik#Antalya2023 | #Artistic | #Gymnastics pic.twitter.com/nvMjcbPGGP — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 12, 2023

Kovács Zsófia a Magyar Tornaszövetség hírlevelében a következőket mondta el: – Nagyon örülök, hiszen sikerült négy finálét összehoznom, és a csapat is jól teljesített. Az ugrás miatt viszont csalódott vagyok, az első ugrásom jól sikerült, a második viszont nem. Sokáig nézték vissza a bírók, és azért kaptam nulla pontot, mert a felsőtestem előbb ért le, ez a szabály. Sajnálom, hiszen ezen a szeren címvédőként jöttem ide, és szerettem volna megvédeni a címemet vagy érmet szerezni. A négy finálé kárpótol, és szeretném kiemelni a csapatot is, hiszen negyedikek lettünk. Már kezd összeállni az igazi csapat, és beérni a sok munka. Persze, hatalmas élmény lett volna egy érem, de így is fantasztikus, hogy pontszerző helyen végeztünk, nagyon büszke vagyok a csapat minden egyes tagjára.

Trenka János, Kovács Zsófia edzője: Zsófi nagyon kiegyensúlyozottan szerepelt, kivéve az ugrást. Mondtam neki, hogy nyugi, megyünk tovább, a lényeg az, hogy egészséges vagy, ez a legfontosabb. Azt láttam rajta, hogy a gerendára nyugodott meg, amikor a második szerfináléja is meglett. Az ötből négy döntőt behúztunk, úgyhogy ez egy nagyon jó eredmény.

Székely Zója: Titkon reméltük, hogy a csapattal jók leszünk. Elképesztően boldog vagyok, négy pontot javítottunk az előző Eb-hez képest az összpontszámban, ami rengeteg, és ez nagyon jó előjel az olimpiai kvalifikációval kapcsolatban. Abban bíztam álmaimban, hogy ha minden összejön, akkor korláton döntős lehetek, de hogy egyéni összetettben is ott vagyok a fináléban, az hab a tortán, el se hiszem.

Remekelt a magyar csapat Forrás: MATSZ

Kitettek magukért a férfiak is

Még kedden a férficsapatok versenyéében a Mészáros Krisztofer, Molnár Botond, Kiss Balázs, Bátori Szabolcs, Balázs Krisztián alkotta együttesünk a 10. helyen végzett, ezzel ugyancsak kiharcolta a vb-részvételt. Az európai földrésznek itt is tizenhárom helye van a világbajnokságon, és a tavalyi vb-n a britek, az olaszok és a spanyolok értek révbe, akik most is előttünk végeztek, vagyis nem hajszálon múlt a mieink vb-kvalifikációja.

Antalyában Mészáros és Molnár egyéni összetettben, míg Balázs és Mészáros nyújtón jutott döntőbe. Egyéni összetettben a selejtezőben Mészáros hetedikként végzett, és került döntőbe, Molnár 19. lett, és a 18. helyen jutott be a döntőbe egy brit versenyző kiesésével. Nyújtón Balázs 13,866 ponttal negyedikként, Mészáros 13,700-zal hetedikként jutott be a szer vasárnapi nyolcas döntőjébe.

Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya a következőket nyilatkozta:

– Amit kitűztünk célul, azt megcsináltuk. Komoly siker, hogy a csapat mehet az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Kevesen voltunk, a srácoknak külön kihívás volt az, hogy a két sérült emberünk, Kardos Botond és Tomcsányi Benedek nélkül kellett a felkészülést is végigcsinálni. Azon leszünk, hogy a lehető legjobb csapatot rakjuk össze a vb-re.

Borítókép: Kovács Zsófiáról ez a fotó a tavalyi Eb-n készült, ott ő nyerte meg az ugrást (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)