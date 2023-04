Közel a búcsú, szinte reménytelen helyzetben a magyar válogatott

Több okból is nehéz helyzetben várta a magyar válogatott a Finnország elleni mérkőzést.

A svédektől elszenvedett 6-2-es vereség önmagában is súlyos csapás, amit még tetézett, hogy egy mérkőzésre két játékos is kidőlt a magyar válogatottból a szombati meccsen, illetve az után. Mayer Fruzsina ártalmatlan szituációban szenvedett sérülést, meghúzódott a hátsó keresztszalagja, ami után négykézláb hagyta el a jeget. A finnek elleni találkozó előtt ugyan megpróbálkozott a bemelegítéssel, de végül a szakmai stábbal egyetértésben nem vállalta a játékot. Nyilván azt szem előtt tartva, hogy a németek ellen még nagyobb szükség lesz a szereplésére.

Szamosfalvi Petra esete kacifántosabb. A HKB csatára a harmadik harmadban ütközött Paula Bergströmmel, a két játékos ezután nekicsúszott a palánknak. Bergström megsérült, nem tudta folytatni a játékot. A svéd Aftonbladet később arról számolt be, hogy tolószékben hagyta el a jégcsarnokot, s a kórházi vizsgálat lábtörést állapított meg. Hangsúlyozzuk, a mérkőzés közben a játékvezetők még csak kétperces kisbüntetéssel sem sújtották Szamosfalvit, akit a fegyelmi bizottság utólag mégis eltiltott egy meccsre. Feltehetőleg azért, mert Bergström súlyos sérülést szenvedett.

Az előzményekhez tartozott a vasárnapi két meccs is, amelyek eredményének örülhettünk is, meg nem is. A finnek 4-2-re legyőzték a svédeket, ami kedvező, az már kevésbé, hogy a németek pedig a franciákat verték 3-0-ra. Ezután már mutatkozott az a forgatókönyv, hogy amennyiben a mieink ellen is érvényesítik a papírformát, a finnek százszázalékosan zárják a csoportkört, a franciák pedig pont nélkül, amennyiben kedden a svédektől is kikapnak. Már ekkor lehetett tudni, ez mit jelenthet a magyar válogatottra nézve, aminek kimondásával azért megvárhattuk a finnek elleni találkozót.

Sajnos nem sikerült a bravúr. A magyar válogatott jól kezdte az összecsapást, de úgy tíz perc játék után a finnek egyre nyomasztóbb fölénybe kerültek. Beszorították a mieinket a kapujuk elé, s a 12. percben Laitinen távoli lövésből vezetést szerzett (0-1). Az első szünetig sikerült kihúzni újabb kapott gól nélkül, de vitathatatlan volt a finn fölény.

A 23. percben Hiirikovski növelte az északiak előnyét (0-2), ami után összekapta magát a magyar válogatott és több lehetősége is volt a szépítéshez. A helyzetek kimaradtak, a magyar válogatott legjobbjának, Garát-Gasparics Fanninak ezúttal sem ment a játék, a találkozó derekán ráadásul másodszorra is kiállították.

Aztán a finnek egy percen, szigorúan nézve hat másodpercen belül eldöntötték a meccset.

Elég bosszantó ügyetlenkedést használt ki némi szerencsével, a kapu torkában Nylund (0-3), majd rögtön a középkezdésből újabb gólt kaptunk, Vesa értékesítette a ziccert (0-4).

A harmadik harmad már csupán formaság volt, a finnek javára az 5-0-s végeredményt Savolainen állította be. A győzelemmel a finnek százszázalékos mérleggel végeznek a B csoport élén, a mieink viszont szinte lehetetlen helyzetbe kerültek.

Amennyiben a csoportkör utolsó napján, kedden a svédek is legyőzik a franciákat, akkor nekünk legalább négy góllal kellene legyőznünk a németeket. Magyar és svéd győzelem esetén ugyanis Magyarország, Svédország és Németország között hármas körbeverés alakulna ki. A csapatok között az egymás elleni gólkülönbség dönt, s ebben a körben mi a svédektől elszenvedett 6-2-es vereséggel mínusz négyen állunk. A négygólos siker is csak legalább hat ütött találat esetén elég.

Kedden a magyar–német meccset játsszák hamarabb, közép-európai idő szerint 17.00-tól, mindenképpen nyerni kell, s ha ez sikerül, de nem legalább négy góllal, akkor még szurkolhatunk a franciáknak. Megismételhetjük, nagyon nehéz helyzetben van a magyar válogatott. S nem azért, mert 5-0-ra kikapott Finnországtól. Nagy kár a svédek elleni 6-2-ért...

Borítókép: Németh Anikó kapuja sokszor volt veszélyben (Fotó: MJSZ)