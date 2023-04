Sainz kifakadt, de Verstappen és Norris is kritizálja a bírákat

Szintén kritikus volt a világbajnoki címvédő Max Verstappen (Red Bull), aki megnyerte a vasárnapi futamot.

– Nem gondolnám, hogy szükség lett volna a második piros zászlóra. Szerintem megoldhatták volna egy virtuális biztonsági autóval, vagy legrosszabb esetben egy biztonsági autóval. Szerintem sok versenyzőt összezavart, miért volt szükség a piros zászlóra.

Az Origó elemzéséből kiderül, hogy az első két piros zászló után hamar újraindították a versenyt, ami arra utal, hogy valóban elég lett volna a biztonsági autót bevetni. Valószínű, hogy Norrisnak van igaza, amikor a show-ról beszél. Kétségtelenül látványosabb, ha az autóverseny valódi versengéssel, s nem a biztonsági autó mögötti vonatozással ér véget.

A húzás azonban balul sült el: a harmadik állórajt, amely egy kétkörös versenyt vezetett volna fel, több balesetet is hozott. A kívánt show helyett ezúttal teljesen indokolt piros zászló, majd egy értelmetlen és kínos, biztonsági autó mögötti befejezés következett, amivel vissza is állították az újraindítás előtti sorrendet, meg nem is.

Carlos Sainz nem finomkodott

A Ferrari spanyol versenyzője, Carlos Sainz az első piros zászlóval is rosszul járt, a negyedik helyét azonban azzal veszítette el, hogy öt másodperces időbüntetést kapott, amiért az utolsó éles rajtnál kiforgatta honfitársát, Fernando Alonsót (Aston Martin). Sainz először nem is akart nyilatkozni, nehogy azzal is bajba sodorja magát, de végül csak kibukott belőle:

Ez a legigazságtalanabb büntetés, amit életemben láttam

A spanyol nem fejtette ki, hogy pontosan mire gondol, de több lehetséges magyarázat is lehet rá. Az öt másodperces büntetés jelen esetben irreálisan súlyos következményekkel, nyolc pozíció, tizenkét világbajnoki pont elvesztésével járt. Mindeközben a harmadik rajtnál legalább ugyanakkora hibát elkövető, Nyck de Vriest (Alpha Tauri) kiütő Logan Sargeant (Williams) esetét még csak nem is vizsgálták a felügyelők.

A sértett Alonso is túl szigorúnak találta Sainz büntetését, bár lehet, hogy nem lett volna ennyire elnéző honfitársával szemben, ha az ütközés következményeit neki is el kell szenvednie. A szabályok értelmében azonban Alonso visszakapta az újraindítás előtti harmadik helyét, hiába óvott a Haas istálló, amely a káosz után kialakult sorrend megtartását és Nico Hülkenberg hosszú F1-es karrierjének első dobogóját remélte a lépéstől.

Miközben azonban a kiforgatott Alonso és csapattársa, a harmadik rajt után nagyot bakizó Lance Stroll visszakapta a helyét a sorban – sőt, utóbbi Sainz büntetésének köszönhetően egy helyet még előre is lépett –, a biztonsági autós záró kör miatt ez nem történt meg az Alpine versenyzőivel, akik egymással ütköztek, noha a második piros zászló előtt Pierre Gasly és Esteban Ocon is pontszerző helyen állt.

Van tehát miről beszélni az ausztráliai események után. Igaz, a hosszú, négyhetes szünet előtt alighanem éppen ezt akarta a Formula–1 vezetése.