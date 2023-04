Szalai mozdulatát kikockázta a török sajtó, dühösek a szurkolók + videó

A Fenerbahce 2-0-ra, majd 2-2 után 3-2-re vezetett, és a 3-3-as végeredmény azért is nagyon rossz számára, mert a csapat a bajnoki címért harcol. A most elherdált két pont miatt a tabella második helyén állva hat pont a hátránya a Galatasaray mögött. S a harmadik gólt elkerülhette volna: az Istanbulspor jobb oldali akciót vezetett, és a beadás előtt a Szalai Attila vezetésével lesre akarták állítani az ellenfelet, ám az egyik védő nem kapcsolt, emiatt egyenlíthettek a vendégek.

Szalai Attila biztos pont a Fenerbahce védelmében Forrás: AFP

A brazil Willian Arao volt az, aki elbambult, és a Fener szurkolói nagyon dühösek rá. Szalai ugyanis teátrális mozdulatokkal mutatta is, hogy mit kellene tenni, és ezt a jelenetet ki is kockázta a török sajtó.

Forrás: Sondakika.com

A vendégek ezzel a góllal mentettek pontot:

Szalai Attila gólját nem adták meg

Szalai egyébként nagyon jól játszott a meccsen, az 5. percben fejessel be is talált az Istanbulspor kapujába, de a mérkőzésvezető előtte szabálytalanságot látott, és ezért nem adta meg a gólt. Ám ez hibás döntés lehetett, az ellenfél kapusával szemben nem szabálytalankodtak. Legalábbis ezt három neves török játékvezető is így látja:

5' Attila Szalai'nin iptal edilen golündeki faul kararı doğru mu?

❌ Seçim Demirel: "Yanlış karar."

❌ Bülent Yıldırım: "Yanlış karar."

❌Deniz Çoban: "Yanlış karar." pic.twitter.com/sQwrz0W8ZS — Net Spor (@Net0Spor) April 24, 2023

Borítókép: Szalai Attila hiába próbálta meg a Fenerbahce védelmével lesre állítani az ellenfelet, az egyik társa hibázott (Forrás: Twitter)