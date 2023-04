Urbán Flóriánék remekelve is csak csatát nyertek, nem háborút

Eddig a feljutás nem sikerült, és a már biztos bajnoki cím ellenére sem készülhet még a BVSC-Zugló a magasabb szintre, mert az NB II létszámcsökkentése miatt osztályozót kell majd játszania a másodosztály 16., 17. vagy 18. helyezettjével. Az eredménysora viszont valóban enyhén szólva is feltűnő, ami nagyban köszönhető a június végén szerződtetett vezetőedzőnek, Urbán Flóriánnak is. Ő lapunk megkeresésére azt mondta, beszéljenek helyette az eredmények, azokhoz nincs mit hozzáfűznie, így a csaknem páratlan szereplés hátteréről Kisteleki Istvánt kérdeztük.

Fotó: BVSC-Zugló

– Buzsáky Ákos irányításával is sokat fejlődött a csapat, de nem volt annyira egységes, mint most, így tavaly csak ezüstérmet nyertünk – mondta a szakmai igazgató. – Tudom, hogy Urbán Flórián megosztó személyiség, de én dolgoztam vele Újpesten, jól kijöttünk egymással, és nekünk az ő megalkuvás nélküli győzni akarására és szakmai tapasztalatára volt szükségünk. Ez az a plusz, amivel jobb az idei csapat a tavalyinál. A keret kialakításakor nem élvonalat már megjárt, félig-meddig kiöregedett játékosokat kerestünk, hanem az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve olyan velünk egy szinten szereplő és jó korban lévő futballistákat szerződtettünk, akik többek akartak lenni, és emberileg is illettek a közösségbe. Urbán Flórián nagy erénye, hogy rendkívül jó öltözőt alakított ki.

Fotó: BVSC-Zugló

Balogh Miklós csapatkapitány négy éve a BVSC játékosa, korábban megfordult Békéscsabán, a Vasasban, Szolnokon és Szegeden is, így átélte a szakosztályban lezajlott változásokat. Azt mondja, Kisteleki István érkezésével minden a helyére került, és az is jót tett, hogy nem egyik napról a másikra akart a vezetés mindent felforgatni, hanem lépésről lépésre haladva mentek előre. A remeklés titkát a jó közösségben és színvonalas szakmai munkában látja, utóbbiban a kulcs pedig Urbán Flórián személye, aki képes elhitetni a csapattal és minden egyes játékossal, hogy képes a sikerre, és minden percben sugárzik belőle a győzelem akarata. Ez a szereplés kellő önbizalmat adhat az osztályozóra, és igazán csak akkor ünnepelnek majd, ha azt a párharcot sikerrel véve feljutnak a másodosztályba, hiszen egyelőre csak csatát nyertek, nem háborút.