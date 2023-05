A ZTE a Magyar Kupa után bajnoki győzelmet is ünnepelhetett

A Puskás Akadémia még nem mondott le a dobogóról, az ötödik helyen állva viszont ehhez ragadnia kell a Debrecenre és a Paksra, ehhez kellett neki a győzelem, azaz mindkét csapat kellő motivációval lépett pályára. Ehhez képest eleinte tartottak egymástól, és a Zalaegerszeg így a semmiből szerzett vezetést a 13. percben jókora felcsúti segítséggel:

Posztobányi csúszott el utolsó emberként a saját tizenhatosának előterében, az arra járó Ikoba lecsapott a labdára, és 15 méterről jobbal a bal alsóba gurított – 1-0.

Nem előzték meg nagy rohamok a vendégek egyenlítő gólját sem: a 27. percben jobbról érkezett egy rossz lövés, a kipattanót Posztobányi Favorovhoz játszotta, aki azonnal középre tette a labdát, amely megpattant Mocsin, így lett jó viszont Colley-nak, aki 4 méterről a kapuba passzolt – 1-1. A gólszerző a 39. percben sárga lapot kapott, majd négy perccel később a földön fekve szándékosan visszahúzta Kovács lábát – Erdőss játékvezető azonban nem állította ki második sárgával, ami óriási hiba volt tőle.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Sokáig nem bosszankodtak az eseten az egerszegiek, a hosszabbítás első percében ugyanis újra ünnepelhettek: a 45+1. percben nagy bedobás érkezett balról a vendégek tizenhatosára, Kovács megcsúsztatott labdája után Klausz a kapunak háttal vette át a labdát, majd lefordult, és balról, 6 méterről, kegyetlenül kilőtte a jobb felső sarkot – 2-1.

A második félidőre Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője kettőt is cserélt, amire egerszegi kollégája, Boér Gábor három változtatással válaszolt. Utóbbi aztán hamar kimerítette az ötödik lehetőségét is – így akarta semlegesíteni a százhúsz perces szerdai kupadöntő esetleges kellemetlen hatásait. Maga a meccs kissé unalmassá vált, a házigazda őrizte az eredményt, a felcsútiak pedig nem tudtak hatékonnyá válni. A játékrész derekán a kupadöntő egyik hőse, Szalay Szabolcs veszélyeztetett kétszer is, a 74. percben szabadrúgásból lőtt a léc fölé, majd egy perccel később egyedül iramodhatott meg a balösszekötő helyén, 14 méterről a bal alsó sarok mellé helyezett nagy helyzetből, amúgy középen két társa is üres várta az átadást, de hiába…

A 91. percben Coley nem kerülhette el a sorsát: csúnyán becsúszott Gergényinek, amiért már megkapta a korábban is kiérdemelt második sárga lapját, vele a pirosat is. A nyolc perc hosszabbításban nem esett gól, így a ZTE kellő, de még nem elegendő távolságra került a kiesést jelentő helyektől, a Puakás Akadémia viszont nem került közelebb a dobogóhoz.

NB I, 30. forduló Péntek Bp. Honvéd–Kecskemét 1-0 (0-0), Bozsik Aréna, 5003 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Kerezsi (55.) Szombat Újpest–Vasas 1-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 3880 néző, v.: Karakó. Gólszerző: Andzulasz (42.), illetve Holender (37.) Paks–Debrecen 0-0, Paks, 3065 néző, v.: Berke Ferencváros–Kisvárda 3-0 (0-0), Groupama Aréna, 13 133 néző, v.: Pintér. Gólszerző: Pászka (49.), Lisztes (52.), S. Mmaee (63.) Vasárnap Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 2-1 (2-1), Zalaegerszeg, 2248 néző, jv.: Erdőss. Gólszerző: Ikoba (13.), Klausz (45+1.), illetve Colley (27.). Kiállítva: Colley (Puskás Akadémia, 91.) Mol Fehérvár–Mezőkövesd 19.30 (tv: M4 Sport+



Borítókép: Fontos győzelmet ünnepelhetett a zalaegerszegi csapat, a héten másodszor (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)