Dárdai a kiesés után bejelentette, melyik klubnál folytatja

Nem sikerült teljesíteni a már-már lehetetlen küldetést a Dárdai Pál vezette Herthának a Bundesligában. A magyar szakembert április közepén nevezték ki a tabella utolsó helyén tanyázó csapat élére, és az azóta elért három vereség, egy döntetlen, valamint egy győzelem nem volt elég a bennmaradás kiharcolására.

Dárdai Pál tanítványai nehezen fogadták el a kiesés tényét Fotó: EPA/Clemens Bilan

Az utolsó szög a Hertha koporsójába a szombati, Bochum elleni 1-1-es döntetlen volt. Pedig a berlinieknek a 94. percig még életben voltak a reményeik, de a 94. percben Keven Schlotterbeck lecsapott, megszerezte a vendégek egyenlítő találatát, a pontvesztés pedig a Hertha BSC kiesésével járt. Dárdai ugyanakkor a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, nem ezen az egy gólon, nem ezen a meccsen múlt a szomorú végkifejlet.

– Jól játszottunk, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet az első félidőben, a másodikban pedig előnybe kerültünk. Kontrából meg kellett volna szereznünk a második, esetleg harmadik gólt is. Ezt nem tettük meg, az ellenfél pedig kiegyenlített. De a Hertha sorsa nem itt és nem most dőlt el – húzta alá a német Sky-nak adott interjújában a vezetőedző, majd azt is elárulta, ő hol folytatja a pályafutását. – Korai még a jövőmről beszélni. Most átbeszéljük a történteket, egyelőre annyi biztos, hogy a következő idényben is a Herthánál fogok dolgozni, az viszont még kérdéses, hogy milyen pozícióban.

Borítókép: Dárdai Pál a Bochum elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/DPA/Soeren Stache)