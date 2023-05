Mindent bevet a Honvéd: saját gyerekeik kísérik ki a játékosokat

Dean Klafuric, a Honvéd vezetőedzője bizakodó a találkozóra készülve, úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben az élcsapatok elleni eredményeinket látva, mentálisan és fizikailag is a topon vannak.

– A Kecskeméttel és a Debrecennel jó mérkőzést játszottunk, meggyőzőek voltunk és mentálisan is nagy teherbírásról tettünk tanúbizonyságot mindkét alkalommal. Bizakodó, optimista öltözőt látok, játékosokat, akik a munkában és az egymásért való kiállásért hisznek, és tudom, hogy azok a futballisták is, akik a padon ülnek, bármelyik pillanatban készen állnak a bevetésre – mondta Klafuric, majd külön kitért a várható hangulatra.

– Tudom, hogy fantasztikus atmoszféra vár minket a Bozsik Arénában. Ez a hangulat nekünk otthonos és inspiráló, és bízunk benne, hogy ez is extra erőt ad ellenfelünkkel szemben. Nem foglalkozunk más csapatok eredményeivel, kizárólag magunkra fókuszálunk, nyerni akarunk és a forduló végeztével meglátjuk, hogy ez mit jelent a számunkra – tette hozzá a Honvéd vezetőedzője.

Mezőkövesden is hangolnak

Mezőkövesden is felfokozott a hangulat, a szurkolók a kispesti mérkőzés előtti utolsó edzésen felkeresték a csapatot, az alkalomról közös fotó is készült.

Így készül a Mezőkövesd a Honvéd ellen (Fotó: Mezőkövesd FC)

Kuttor Attila, a Mezőkövesd trénere természetesen pontosan tudja, mi a tét.

– Nagyon fontos mérkőzést játszunk a Honvéd ellen, küzdelmes, kiélezett, nagyon nehéz találkozóra számítok vasárnap. A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is szeretnénk a saját játékunkat bemutatva jó eredményt elérni. Természetesen az a célunk, hogy pontot, pontokat szerezzünk, ez most a legfontosabb feladatunk és célunk. Szurkolóink minden mérkőzésen sokat segítenek nekünk, amit ezúton is szeretnék megköszönni, vasárnap is számítunk a támogatásukra – jegyezte meg a tréner, akit nemrég hírbe hoztak a Győri ETO-val.

A 32. forduló az Újpest Kecskemét mérkőzéssel zárul. Ha csak egy pontot szerez a Kecskemét, már garantáltan ezüstérmes.