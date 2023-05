Dragóner Attilának nem jutott a ZTE kupaaranyérméből

A távozott sportigazgató szerint intenzív volt az egerszegiek szezonja. – Nem hiszem, hogy sokakkal előfordul, hogy szinte egy teljesen új csapatot kell összeraknia pár hét alatt, konkrétan a legfiatalabb keretet az NB I-ben, aztán van, hogy levonul a csapata egy incidens miatt, és fent kell tartani valahogy a pályán őket, majd néhány meccsre edzőként is helyt kell állnia. Aztán tavasszal a kupában menetelnek, de a bajnokságban már nem, és a végén jön egy edzőváltás is. Ez egy nem túl nagy apparátussal működő klubbal borzasztóan megterhelő, még akkor is, ha közben minden percét lehet élvezni – folytatta Dragóner. Hozzátette, nem szükséges az, hogy a klub megváljon a fiatal, értékes játékosaitól, mert ők idővel még többet hozhatnak a konyhára.

Dragóner azt is elmesélte, hogy a kupadöntő előtt megölelték egymást a klub tulajdonosával, Végh Gáborral, és a kupagyőzelem után neki nem jutott az aranyéremből. A teljes interjú ITT olvasható.