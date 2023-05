Edzője is reagált Szoboszlai Dominik sejtelmes nyilatkozatára

– Három meccsig még biztos, hogy az RB Leipziget erősítem. Szeretnék a Bajnokok Ligájában játszani, és szeretném megnyerni a második kupámat a csapattal. Meglátjuk, mi lesz a nyár után – rejtélyeskedett Szoboszlai Dominik, amikor Németországban a jövőjéről kérdezték.

Marco Rose (jobbra) szerint most az a legfontosabb, hogy Szoboszlai a feladataira koncentráljon. Fotó: AFP/DPA /Hendrik Schmidt

Nos, bár a magyar középpályás szavai a lipcsei szurkolók szemében aligha hangozhattak megnyugtatóan, és ez alapján könnyen előfordulhat, hogy Szoboszlai Dominik távozik, az RB Leipzig vezetőedzője látszólag nem kerít túl nagy feneket a nyilatkozatnak.

– Viszonylag nyugodt vagyok. Szoboszlai sokat fejlődött itt, és minden bizonnyal ő is tudja, milyen szerepet tölt be a csapatnál, és ismeri a körülményeket, amelyek között itt dolgozhat. Egyébként pedig nincs nagy jelentősége annak, hogy most miről beszélünk, a végén a tények számítanak majd. De nem izgulok emiatt – árulta el pénteki sajtótájékoztatóján Marco Rose. A német tréner hozzátette, most az a legfontosabb, hogy Szoboszlai a feladataira koncentráljon, azaz a Leipzignek a Bundesligából még hátralévő két mérkőzésére, hiszen a csapat még nem biztosította be az indulását a Bajnokok Ligája következő kiírásában. Emellett pedig a Német Kupa döntője is vár a lipcseiekre, ahol az Eintracht Frankfurt ellen a címvédés lesz a tét.

Szoboszlai szerződése 2026 nyarán jár le az RB Leipzignél, de sajtóhírek szerint az angol Newcastle United ennél hamarabb is lecsapna a magyar válogatott csapatkapitányára.

Borítókép: Szoboszlai Dominiket a Newcastle United hívja (Fotó: EPA/Ronald Wittek)