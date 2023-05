Egyenlő erőt képvisel a címvédő és a trónkövetelő

Ember legyen a talpán, aki biztosan meg tudja tippelni a párharc győztesét. Két csúcsformába lendült csapat jutott a férfibajnokság fináléjába, amit bizonyít, hogy az elődöntőben az Arconic-Alba Fehérvár és a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely is söpréssel, azaz 3-0-lal jutott túl a Körmenden, illetve a Zalaegerszegen. Ez egyben azt is jelentette, hogy mindkettőnek lett nyolc napja felkészülni az aranyéremről döntő párharcra, amely ma 18 órakor kezdődik meg az alapszakaszgyőztes Falco otthonában.

Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

Ez a tény, tehát a pályaelőny a szombathelyiek mellett szól – ha esetleg 2-2-re állnának, a mindent eldöntő ötödik összecsapásra a Savaria Arénában kerülne sor –, ám ezt leszámítva nehéz lenne bármelyik együttest is esélyesebbnek kikiáltani. A fehérváriak kispadjára február elején érkezett a spanyol Alejandro Zubillaga, és a csapata azóta nem kapott ki a bajnokságban, az egyetlen vereségét a Magyar Kupa negyeddöntőjében szenvedte el, éppen a Falcótól. A két center, Quincy Ford és Isaiah Philmore távolról is veszélyes, remekül céloznak a hárompontos vonalon túlról is, a mezőnyben pedig roppant erős a Vojvoda Dávid, Somogyi Ádám, Pongó Marcell magyar mag.

– Izgatottan várom, hogy elkezdődjön a döntő, mindkét csapat megérdemelten jutott el idáig – fogalmazott Somogyi Ádám, az Alba válogatott irányítója. – Összesen hat magyar válogatott játékos és nagyszerű légiósok játszanak a két keretben, két kiváló edző ül a kispadon, igazi csemege lehet a szurkolóknak a párharc. A fegyelmezettség és főleg a mentális stabilitás lesz a kulcs, koncentrálnunk kell, hogy megvalósítsuk a játéktervünket. Nem szükséges azzal törődnünk, hogy idegenben vagy otthon lépünk pályára, nem szabad törődni a körülményekkel, az érzésekkel, csőlátással csak a célra szabad figyelnünk.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A címvédő Falco a palánk alatt rendkívül hatékony, Keller Ákos, Matt Tiby és Boris Barac képes ott meccseket eldönteni, és ha a remekül védekező Zach Brown április derekán nem szenved keresztszalag-szakadást és játszhatna, az valamivel a szombathelyiek felé billenthetné a mérleg nyelvét, de ő biztosan csak szurkolhat a társainak. Ugyanakkor akad még egy aduásza a Falcónak: az egész mezőny talán legjobb játékosa, Perl Zoltán.

– Nagyon jól jött a sűrű program után, hogy bő egy hetet pihenhettünk, regenerálódhattunk, és nyugodtan készülhettünk a döntőre – mondta lapunknak a Falco és a magyar válogatott alapembere.

– Ennek köszönhe­tően jó állapotban vagyunk, és kellő önbizalommal várjuk a párharcot. Persze ugyanezt elmondhatja magáról az Alba Fehérvár is, amely szereti gyorsan lezárni a támadásait, előszeretettel alkalmazza az indításokat, ezért nagyon figyelnünk kell a visszarendeződésre a védekezésnél.

Mindenki egészséges, csak Zach Brown hiányzik, ám már az elődöntőt is nélküle vívtuk meg.

A Falco háromszoros címvédő, megnyerte a legutóbbi három befejezett bajnokságot, az Alba Fehérvár 2017 óta vár arra, hogy újra a csúcsra léphessen. Nem lenne meglepő, ha az aranyérem sorsa ötmeccses párharcban dőlne el.

A bajnoki döntő menetrendje. Május 17., 18.00: Falco–Alba Fehérvár; május 20., 20.00: Alba Fehérvár–Falco; május 23., 17.45: Falco–Alba Fehérvár; május 26., 18.15 (ha szükséges): Alba Fehérvár–Falco; május 28., 20.00 (ha szükséges): Falco-Alba Fehérvár. Az M4 Sport mindegyik meccset élőben közvetíti.

Borítókép: Perl Zoltán és Somogyi Ádám nagy csatát vív majd egymással (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)