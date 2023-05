Guardiola kedvenc játékosa bizonyította, miért csapna le rá a Barca

Fontos győzelmet aratott a Manchester City, amely az Everton elleni 3-0-lal a bajnoki rivális Arsenal meccsének eredményétől függetlenül megőrzi első helyét a Premier League-ben. A liverpooli mérkőzés hőse Ilkay Gündogan volt, aki két remekbe szabott gólt jegyzett: az elsőnél a kapunak háttal állva, kiszorított helyzetben lőtt külsővel a kapuba, a másodiknál pedig szabadrúgásból volt eredményes. A kettő között ráadásul még egy gólpasszt is kiosztott, amelynek címzettje Erling Haaland volt.

– Annyira intelligens, okos és kompetitív, gond nélkül kezeli a nyomást. Ő az egyik legjobb játékos, akit valaha edzettem, igazi klasszis – méltatta Gündogant a City hivatalos honlapján Pep Guardiola múlt vasárnap.

Amikor Guardiola 2016-ban a City edzője lett, Gündogan volt az első igazolása, akit Dortmundból csábított el. Azóta folyamatosan alapemberként számol a német válogatott középpályással, aki az Everton ellen szerepelt a 300. alkalommal Guardiola játékosaként. Nála többször csak Kevin De Bruyne (310) és Bernardo Silva (302) játszott a spanyol edzői karrierje alatt.

Bármennyire is jól működnek együtt, közel lehet az elválás ideje, ugyanis a 32 éves Gündogan szerződése az idény végén lejár, és valószínűleg nem véletlenül nem hosszabbított eddig. A katalán Sport értesülése szerint Gündogan a Barcelona játékosa lesz, a lap azt is tudni véli, hogy három évre ír majd alá. A Barca így vele pótolná a középpályájáról kieső Sergio Busquetset, aki nemrég jelentette be, hogy nyáron elhagyja a klubot.

Borítókép: Ilkay Gündogan és Erling Haaland voltak a Manchester City gólszerzői az Everton ellen (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)