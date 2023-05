Házon belül találta meg a Mister utódját a Szeged

Hosszas útkeresés után megtalálta új edzőjét a férfi-kézilabdabajnokság címvédője, az OTP Bank-Pick Szeged. Korábban szó volt arról, hogy az anyagi ellehetetlenülés szélére sodródott lengyel Kielce edzője, a korábbi magyar szövetségi kapitány, Talant Dujsebajev váltja a szezon végén távozó Juan Carlos Pastort a vezetőedzői poszton. A lengyel szál mégsem Szegedre vezetett, a Kielce tehetős, névadó szponzorral lett gazdagabb, így Dujsebajev eljövetele lekerült a napirendről.

Dujsebajev nem jött Fotó: Sascha Klahn

Az NB I címvédője utólag elismerte, több edzővel (állítólag a Veszprémet 2018-ban a Bajnokok Ligája döntőjébe irányító David Davisszal is) felvette a kapcsolatot, de a tárgyalások nem vezettek eredményre. Végül a klubhonlapon Szűcs Ernő Péter, a szegedi klubelnök tájékoztatott a döntésről. – Eddig sem azt a koncepciót vallottuk magunkénak, hogy összevásároljuk a világ sztárjátékosait, ennél felelősebb gazdálkodást folytatunk és felelősségünk van a jövő kézilabda-generációjának fejlődésében is. Inkább szeretnénk ragaszkodni az identitásunkhoz: fiatal, motivált játékosokkal lefektetni egy új alapot, amire hosszú távon építkezhetünk majd. Krisztián – akit a legtehetségesebb magyar edzőnek tartok – három éve dolgozik velünk, és pontosan abban a legerősebb, amilyen irányba most szeretnénk újraépíteni a csapatot.