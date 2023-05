Indul a Giro, gyötrelmes háromhetes út vezet Rómába egy magyarnak is

Tavaly Budapestről indult a földkerekség legnagyobb nézettségű sporteseményei közé tartozó Giro d’Italia, az első három szakaszt Magyarországon rendezték, idén azonban nem vitték el külföldre a Nagy Rajtot, a Grande Partenzát. A mai első szakasz az ország közepén, Abruzzo tartományban Fossacesia Marina és Ortona között egy 19,6 kilométeres egyéni időfutam lesz. Ezután a mezőny délre indul, de a „csizmán” nem megy végig, Salerno után Nápoly érintésével Rómát elkerülve már északnak tart az Alpokba. Az utolsó előtti szakasz az osztrák és a szlovén határnál, Tarvisióból indulva egy újabb, már harmadik időfutam, hegyi kronó lesz, a záróetapra, ami pedig egy Róma–Róma 135 kilométeres sík szakasz, repülővel szállítják a mezőnyt. Korábban szóba került, hogy Trieszt lesz a befutó, ez a logisztikai feladatokat leegyszerűsítette volna, de végül az a forgatókönyv valósult meg, hogy 2018 után újra a főváros a cél színhelye.

Ez az útvonal vár az idei Giro d’Italia mezőnyére. Forrás: Giroditalia.it

A 106. Giro d’Italia huszonegy szakaszán a versenyzőknek 3489 kilométert és 51 400 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük. Miként említettük, a nyitóetap után további két időfutam vár a mezőnyre, és a három szakasz együtt 73 kilométer hosszú.

A Girón idén a legmagasabb pont – ami mindig a Cima Coppi, ezzel emlékeznek a Girón ötször, a Tour de France-on kétszer diadalmaskodó Fausto Coppira – a 13. szakaszon lesz, amikor át kell kelni a 2469 méteres tengerszint feletti magasságban levő Nagy Szent Bernát-hágón.

Ez az egyetlen nap, amikor a mezőny elhagyja Olaszországot, a cél Svájcban, Crans-Montanában lesz, a hegyibefutós szakaszon 1456 méter magasan. De akad keményebb nap is. A 19. szakaszon három 2000 méter feletti hegyet kell megmászni, a legvégén a 2304 méter magas Tre Cime di Lavaredót, és az etapon 5400 méter a szintkülönbség. Az idei Giro útvonalába hat hegyi szakaszt illesztettek be, három sík, négy köztes, öt dombos etap és a három időfutam mellett. S a 20. szakasz kronója is a legnehezebb, ötcsillagos minősítésű: a 18,6 kilométerből a vége 7,3 kilométer emelkedő, átlagban 12,1, de két helyen 22 százalékos meredekséggel, a cél 1760 méteren található. A harmadik hét végén ez a kaptató igencsak embert próbáló lesz.

Roglic és Evenepoel párharca várható

A mezőnyt a profi kerékpársport elitjét jelentő tizennyolc WorldTeam mellett négy szabadkártyás alakulat alkotja, a 22 csapat nyolc-nyolc fővel adja ki a 176 fős indulói létszámot. A ProTeam-besorolású, olasz licenszű EOLO–Kometát idén is fogadják, s Fetter Erik akárcsak tavaly, most is ott lehet az indulók között. Az első számú magyar bringás, Valter Attila – aki két éve három napon keresztül viselhette az összetettben vezetőt megillető rózsaszín trikót – ezúttal nincs ott a mezőnyben, új csapata, a Jumbo–Visma idén vélhetően spanyol háromhetesen, a Vueltán számol vele. A Jumbo legnagyobb ásza, a Tour de France-on címvédő dán Jonas Vingegaard ebben az évben is a francia körversenyre készül, a holland sztárcsapat kapitánya a Girón a háromszoros Vuelta-győztes Primoz Roglic. A papírforma alapján a trófeáért a 33 esztendős szlovén bringás és a tíz évvel fiatalabb belga Remco Evenepoel (Soudal–Quick Step) meccselhet, utóbbi a Vuelta címvédője. Roglic idén két egyhetes körversenyt nyert meg, a Tirreno–Adriaticót és a katalán körversenyt, utóbbit éppen Evenepoel előtt hat másodperccel, riválisa az UAE Touron bizonyult a legjobbnak, s behúzta a Liége–Bastogne–Liége egynapost is.

Remco Evenepoel ünnepel a Liége–Bastogne–Liége befutójánál. Fotó: Julien Warnand

– Senkinek nem kell őt bemutatni, sok nagy viadalon győzött már, úgyhogy nagy kihívás lesz ellene menni a végső sikerért – dicsérte Roglic Evenepoelt az M1 aktuális csatornának. A Jumbo–Visma kapitánya előzetesen nem tudta megmondani, a verseny melyik szakaszában lesz igazán fontos jobbnak lennie fő riválisánál. – Persze az a legjobb, ha mindenhol én vagyok az első, de már az első időfutam is döntő jelentőségű lesz, aztán ahogy haladunk előre az időben, úgy válik majd minden egyes szakasz egyre fontosabbá – tette hozzá.

A címvédő ausztrál Jai Hindley (Bora–hansgrohe) nem indul, s persze a kétszeres Tour-győztes, idén szenzációs formában levő Tadej Pogacart (UAE Team Emirates) se keressük. A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség világranglistáját Evenepoel előtt hatalmas fölénnyel vezető szlovén a Tourra hangol, de egyébként egy csuklótörése után gyógyul.

A Girón Roglic és Evenepoel párharcába talán a 2020-as győztes brit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), a portugál Joao Almeida (UAE Team Emirates), az orosz Alekszandr Vlaszov (Bora–hansgrohe) és a francia Thibaut Pinot (Groupama–FDJ) szólhat bele a legnagyobb eséllyel, legalábbis a csapataik ezt remélik.

– Hosszú verseny lesz, a három hét alatt végig türelmesnek kell lennünk és napról napra haladni. Szerintem nem csak két versenyzőről, vagy két csapatról szól ez a Giro, hiszen itt van több mint húsz csapat, rengeteg bringás, és egy ilyen viadalon bármi megtörténhet – szögezte le Tao Geoghegan Hart.

Az Ineosban ott teker majd a 36 éves brit Geraint Thomas, a Tour de France 2018-as győztese, aki tavaly harmadik lett a francia körversenyen, és azt vetítette előre, hogy a 2023-as szezonja lesz az utolsó. S nyilván nem a mezőny végén akar begurulni Rómába.

Borítókép: Primoz Roglic és Remco Evenepoel az idei katalán körversenyen (Fotó: EPA/Quique Garcia)