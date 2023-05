Megkezdődött a nagytakarítás: négy futballista távozik a Fehérvártól

A labdarúgó NB I utolsó fordulójáig a kiesés szélén táncolt a Fehérvár, de végül a Vasas elleni 0-0-s döntetlen is elég volt ahhoz, hogy megőrizze a helyét az első osztályban a Videoton. A meccs után Bartosz Grzelak vezetőedző beharangozta, változások várhatók a székesfehérváriaknál. Már meg is kezdődött a beígért nagytakarítás, a klub kedden honlapján jelentette be négy futballista távozását.

A magyar válogatott Loic Negónak, Alefnek és Jevhen Makarenkónak az idény végén lejáró szerződését nem hosszabbította meg a Fehérvár. Claudiu Bumba ugyan még érvényes kontraktussal rendelkezett, de a felek közös megegyezéssel a szétválás mellett döntöttek.

Borítókép: Loic Nego elköszönt a szurkolóktól az idény utolsó, Vasas elleni mérkőzését követően (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)