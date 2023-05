Rossi felfedezettje egy lépéssel közelebb került a sztárcsapathoz

A Bild.de szerint a Benfica 27 éves labdarúgójával, Alejandro Grimaldóval erősítené meg keretét Xabi Alonso csapata, a német Bayer Leverkusen. A német lap azt is tudni véli, hogy Grimaldo 2027 nyaráig szóló szerződést írhat alá a Leverkusennel.

Grimaldo esetleges távozása megnyithatja az utat Kerkez Milos előtt. A holland AZ Alkmaar játékosát hetek óta csábítja a portugál sztárklub, nem is olyan rég még a labdarúgó édesapját is meghívta a nagy múltú egyesület. Kerkez fantasztikus szezont fut, klubjával bejutott a Konferencialiga elődöntőjébe, ahol az angol West Ham United testén vezet az út a sorozat prágai döntőjébe. Kerkez fejlődése a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi előtt sem maradt észrevétlen: az olasz szakember már hat alkalommal is lehetőséget adott neki a nemzeti tizenegyben.