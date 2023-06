A balhézó szurkolók miatt nem indulhatnak a nemzetközi kupában

A kupagyőzelem persze mindenhol okot ad örömködésre, amely közepette konszolidáltabb klubok esetében is előfordulhat szabályszegés.

A Beitar rajongói viszont már a meccs előtt olyan pirotechnikai bemutatót rendeztek, amelynek következtében meggyulladt a kapu hálója, majd ugyanez a mérkőzés alatt is megtörtént, az első félidőt kétszer kellett félbeszakítani a jeruzsálemi drukkerek miatt.

A Beitar valamennyi góljánál akadt szurkoló, aki berohant a pályára, hogy kedvenceivel ünnepeljen, a pirotechnikai eszközök mellett pedig poharakat és öngyújtókat is dobáltak a pályára, az egyik ilyen tárgy fejbe találta a Maccabi játékosát, Patrick Twumasit.

Az izraeli szövetség fegyelmi bizottsága a botrányos döntő következtében nem engedi indulni a Beitart a Konferencialiga 2023/2024-es kiírásában, emellett 70 000 izraeli sékel (kb. 6,5 millió forint) büntetéssel is sújtotta a klubot.

A Beitar már korábban is többször bűnhődött szurkolói miatt, a súlyos szankció talán a korábbi eseteknek is szól. Ahogy a jövőre nézve is hatásai lehetnek: ha 2025 januárjáig újabb rendbontást hajtanak végre a Beitar-hívek, akkor a hazai kupasorozatból is kizárják a jeruzsálemi csapatot, a bajnokságban pedig minden egyes alkalommal automatikusan három pontot levonnak a klubtól.