A Fradi legendája és a BL-rekorder is őt dicséri – akkor tudhat valamit

A norvég világbajnok párja is kézilabdázik: a szintén norvég Aksel Horgen a Bjerringbro-Silkeborg csapatában játszik, talán ez is lehetett az oka annak, hogy tavaly meghosszabbította a szerződését. Tavaly nyáron Nora Mörk klubváltásánál is fontos szempont volt az ő jelenléte. Mörk tényleg bízik benne.

Reistadról is született egy-két best of összeállítás. Íme, az egyik:

Borítókép: Henny Reistad a győriek ellen (Fotó: AFP)