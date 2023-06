A németeket erősítő Dárdai fiúnak van még visszaút a magyar válogatottba?

A Hertha labdarúgócsapata büszkén számolt be a hírről, hogy két játékosa is bekerült a Grúziában és Romániában esedékes U21-es Európa-bajnokságra utazó német keretbe. Jessic Ngankam az egyik, számunkra most kevésbé fontos szóban forgó futballista, a másik pedig Dárdai Márton, Dárdai Pál középső fia.

Dárdai Márton a Bundesligában is bizonyított már. Fotó: EPA/Clemens Bilan

Németország az utóbbi időben komolyan veszi az U21-es Eb-ket, főleg a 2009-ben aratott bajnoki címének köszönhetően. Részben az akkori aranygenerációra épült ugyanis a 2014-ben világbajnok válogatottja, hiszen Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Jérome Boateng, Sami Khedira, Mesut Özil és Mats Hummels is fontos tagja volt mindkét együttesnek. Azóta a németek 2017-ben és 2021-ben is megnyerték az U21-es Eb-t, most pedig Dárdai Márton is az ő mezükben küzd az újabb aranyért.

Nagy gondok a német védelemben

Mivel a Hertha 21 éves, bal lábas játékosa középső védőként szerepel, ami a Hummels, Boateng páros kiöregedése óta komoly hiánycikk a német válogatottban s úgy általában a német futballban, nem lenne nagy meglepetés, ha egy sikeres Eb-szereplés után Dárdai már Hans-Dieter Flick felnőttválogatottjában is képbe kerülhetne.

Jól jellemzi a jövő évi hazai rendezésű felnőtt Eb-re készülő németek védőgondjait, hogy Flick 23 mérkőzés alatt 20 különböző hátvédet próbált ki. Hogy nem találta meg a megoldást, az eredmények mutatják: Belgium ellen 3-2-es vereség, Ukrajnával 3-3-as iksz, Lengyelország ellen 1-0-s fiaskó a legutóbbi három meccsen.

Willi Orbán esetét már megbánták

A németek valószínűleg Willi Orbán esetéből is tanulhattak, aki ugyancsak volt U21-es válogatott náluk, ám Lipcsében hiába számított már a Bundesliga egyik legjobb középső védőjének, csak nem hívták be a felnőtt nemzeti csapatba, mire ő egy ponton már nem várt tovább, és elfogadta a magyar lehetőséget. Azóta Orbán a mieink egyik legjobbja, s már Németországban bánják, hogy hagyták őt piros-fehér-zöldbe öltözni.