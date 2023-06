A palánkok alatt verhetjük meg Szlovákiát az Európa-bajnokság rajtján

Különösen fájdalmas emlék számunkra a két évvel ezelőtt megrendezett női kosárlabda Európa-bajnokság, éppen azért, mert nincsenek róla közvetlen emlékeink… Nem is lehetnek, hiszen a 2019-es hetedik helye után nagy csalódást okozva a csapat nem jutott túl a selejtezőkön, ami akkor is kudarcnak számított, ha a járvány adta körülmények is a magyar válogatott ellen dolgoztak.

A magyar válogatott ünnepli a spanyolok legyőzését. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Ezúttal azonban nem ismétlődött meg ez a csúfság, és Székely Norbert csapata már ott van az egyik helyszínen, Ljubljanában – a másik rendező az izraeli Tel-Aviv –, és másfél hónapnyi felkészülés után ma megkezdi a csoportmeccseket. A program sűrű, hiszen a mai, Szlovákia elleni találkozó után holnap már következik Törökország, majd egy pihenőnapot követően a címvédő szerbek ellen vasárnapra véget is ér a csoportkör. Gyakorlati jelentősége nincs a FIBA legfrissebb rangsorának, ám a szövetség szakírója

májusban még a 12., múlt hétfőn a 10. helyre rangsorolta a mieinket a 16 csapatos mezőnyben, közvetlenül a rajt előtt viszont további négy hellyel feljebb pozicionálta. Paul Nilsen az elemzésében kiemelte: a magyar csapatnak egyetlen sebességi fokozata van, de az igencsak magas. Meglátása szerint a magyarok kiegyensúlyozottan, „gyönyörű csapatkosárlabdát” játszanak,

és sok játékos képes hozzátenni az együttes eredményességéhez.

Az erősorrendet egyébként Spanyolország vezeti, a csoportellenfelek közül Szerbia maradt a harmadik helyen, a törökök – akiknél Teaira McCowan sérüléssel bajlódik – három helyet rontva a kilencedikek, Szlovákia pedig továbbra is a 15. pozíciót foglalja el. És egy sokkal fontosabb információ: az Eb-n a négy csoportgyőztes közvetlenül bejut a nyolc közé, a másodikok és harmadikok rájátszást vívnak a negyeddöntőért, és csak az utolsó helyezettek számára fejeződik be a csoportkör végén a torna.

Kiss Virág és Studer Ágnes együtt szerződtek Törökországba. Fotó: Bb1.hu

A magyar válogatott kerete május eleje óta készül a kontinenstornára, és ha a lejátszott hat mérkőzést nézzük, akkor bízhatunk a jó szereplésben. A szlovénok és a portugálok kétszeri legyőzésére még senki sem kapta fel a fejét, ám a múlt hét végén a spanyolokkal játszott meccsekre felfigyelhetett a sportág közvéleménye: Sopronban előbb egy szoros vereséggel, majd, mondhatni, magabiztos győzelemmel végződtek ezek a találkozók – láthattuk, Spanyolország vezeti a FIBA erősorrendjét! Székely Norbert ugyan hangoztatta, hogy ennek a sikernek az Eb szempontjából nincs nagy jelentősége, Ljubljanában a rajt előtt már árnyaltabban fogalmazott:

– Jól láthatóan feldobta a lányokat ez az eredmény, ami jót tett az önbizalmuknak. Tudunk egységesen kosárlabdázni, a tervezett munkát elvégeztük, a formánk kielégítő, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a felkészülés nem egyenlő az Európa-bajnoksággal, csak most, a tétmeccseken derül ki, hogy milyen munkát is végeztünk az elmúlt másfél hónapban.

Határ Bernadett játékára nagy szükség van. Fotó: Mirkó István

A szövetségi kapitánynak két fontos játékos okozott némi fejfájást. A 23 éves Juhász Dorka az első idényét kezdte meg minden női kosaras álomligájában, az észak-amerikai WNBA-ben, és sokáig kérdéses volt, hogy hazautazik-e a válogatotthoz. Mintegy másfél hete a kérdés eldőlt, a tehetséges kosaras nem hagyta ott a Minnesota Lynxet, a karrierjére összpontosít. A másik nagy kérdőjel a klasszissá érett, 208 centis center, Határ Bernadett neve mögött állt, aki tavaly áprilisban sérült meg súlyosan, csaknem az egész versenyidényt kihagyta, és a tavasz derekán újra meg kellett műteni. Még a múlt hét közepén sem volt biztos, hogy bevethető lesz Ljubljanában, ám a spanyolok elleni két meccsen játszott, és kiderült, ott lehet a csapatban.