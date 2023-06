Ambros Martín Final Four-bronzéremmel búcsúzott a Győrtől

Jesper Jensen, az Esbjerg edzője a Ferencváros ellen elveszített elődöntő után kijelentette, hogy a csapata inkább a jövő heti dán bajnoki döntőre összpontosít, ezt sokkal fontosabbnak tartja, mint a Bajnokok Ligája Final Four-bronzmérkőzését a Győr ellen.

A győriek örültek a végén Fotó: Mirkó István

A Győrnek érzelmi szempontból is fontos volt az Esbjerg elleni meccs, mert ezen a találkozón búcsúztatta el a szezon végén távozó edzőjét, Ambros Martínt. A pályán kiderült a különbség, sokkal jobban harapott az ETO, de ez önmagában nem lett volna elég Sandra Toft nélkül. A Győr dán kapusa 13 védést mutatott be az első hatminc percben. Elöl sokszínűen játszott, a svéd beálló, Linn Blohm a legeredményesebb embere, ő négy gólt szerzett. Az első félidő eredménye kiütéses győzelmet sejtetett: 16-9-es győri előnnyel mentek szünetre a csapatok. A dánok nagy lövői közül Henny Reistad és Nora Mörk is csak egy-egy gólig jutott. Érdekes adalék volt, hogy csak Kathrine Heindahl duplázott, rajta kívül hét ember, köztük a világ egyik legjobb beállója, Vilde Ingtad szerzett egy gólt. A közel hatvanszázalékos hatékonysággal védő Toft ellen nem volt esélyük a dánoknak.