Ezer ember dolgozik azon, hogy kiderítse, miért szenved a Ferrari

Frédéric Vasseur csapatfőnök azt hangoztatta, hogy ha csak a tempón múlik, akár nyerhetett is volna a Ferrari másfél hete Monacóban. Ez alapján Spanyolországba nagy reményekkel, és ami még fontosabb, fejlesztésekkel érkeztek meg az olasz istálló tagjai. A végkifejlet azonban ezúttal is a jól megszokott volt: mindkét versenyző csalódottan távozott Barcelonából, amely egyébként sem kedvez általában a Ferrarinak, 2017-ben végeztek legutóbb a dobogón.

Charles Leclerc egész hétvégén szenvedett a Ferrarival Fotó: EPA/Alejandro Garcia

Pedig Carlos Sainz most nagy lépést tett efelé a szombati kvalifikáción, hiszen a többiek baklövéseit is kihasználva a második helyen végzett – amely idei legjobb időmérős teljesítménye volt. A hazai futamán mégis csak szenvedett, és nemhogy a győzelemre nem volt esélye, hátrafelé haladt, és a második helyet az ötödikre cserélte.

– Az egész versenyen az abroncsok megóvására figyeltem, mert ez gumigyilkos pálya, mi pedig nem bánunk jól a gumikkal. Ezért egyszerűen nem adhattam bele mindent – sajnálkozott a spanyol pilóta. – Az autónk gyengeségei kidomborultak a gyors kanyarokkal teli pályán, amely keményen igényben veszi a gumikat. Az ilyen pályák nem kedveznek nekünk.

Sainz ezután a Ferrari Barcelonába hozott fejlesztési csomagjáról is szót ejtett, azt viszont nem tudta megállapítani, hogy beváltak-e az újítások.

– A gyári dolgozók sokat tettek érte, hogy a fejlesztéseket bevethessük itt, de a karakterisztikáját tekintve talán éppen a leggyengébb pályánkon próbáltuk ki őket. Szóval a legnagyobb pozitívumok még feltehetően nem mutatkoztak meg – állapította meg Sainz.

Vasseur azt ígérte, a Ferrari gyárában most mindent beleadnak, hogy megtalálják a megoldást a versenyzők problémáira. – Carlosnak rendben volt az első etapja, és a futam utolsó szakasza is jól sikerült, a középső során viszont tizenöt-húsz másodpercet veszített a riválisokhoz képest. Most otthon ezer emberünk azon dolgozik, hogy kiderítse ennek az okát. Nagyon nehéz ezt megtalálni és kijavítani, mert mindig más jelenti a problémát.

A másik Ferrari pont nélkül maradt

Sainz hétvégéje nem az elképzelései szerint alakult, de közel sem járt olyan rosszul, mint csapattársa. Charles Leclerc az időmérőn csupán az utolsó előtti helyet szerezte meg, pedig – Monacóval ellentétben – ezúttal nem követett el hibát. Elmondása szerint egyszerűen vezethetetlen volt az autója. A versenyben sem lelhette sok örömét, csak a tizenegyedik helyen futott be.

– Nem jó a tizenegyedik hely. Nem tudom megmagyarázni, hogy mit csinálunk rosszul, de valamit mindenképp. Az első és az utolsó etapban is a kemény keveréket használtam, viszont mindkétszer máshogy működött az autó. Rá kell jönnünk, hogy miért volt ez így, és dolgoznunk rajta. Futamok óta küszködünk, nagyon érzékeny az autó – árulta el Leclerc, aki az időmérőn tapasztalt problémáira is kitért. – Nagyon nehéz volt vezetni az autót, a kocsi hátuljával voltak problémáik, ezt kivizsgáljuk majd a gyárban. A futamon viszont az elejével akadtak gondok. A második és a harmadik etap jobb volt az elsőhöz képest, ami a gumik miatt sikerült rosszul.

Borítókép: Carlos Sainznak nem termett babér a hazai versenyén (Fotó: EPA/Alejandro Garcia)