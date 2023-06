Hosszú Katinka folytatja évek óta tartó harcát a világszövetséggel

Hosszú Katinka reklámposztokkal és kismamafotókkal jelentkezett az utóbbi időben a közösségi médiában, de a háttérben továbbra is beleáll a számára fontos csatákba. A SwimSwam cikke szerint a nemzetközi szövetség (manapság WA, régebben FINA) egyfajta riválisaként létrejött Nemzetközi Úszóliga (ISL) és egy három úszóból álló bizottság, amelynek Hosszú Katinka, Michael Andrew és Tom Shields a tagja, folytatja a csaknem öt éve húzódó pereskedést a WA-val.

Hosszú Katinka tavaly a római Európa-bajnokságon versenyzett legutóbb. Fotó: Czeglédi Zsolt

Az ügy gyújtópontja 2018 decembere, amikor az ISL az Olasz Úszószövetséggel együtt Torinóban szervezte volna meg az Energy for Swim versenyt, ám ebbéli szándékukat későn jelezték az akkor még FINA néven futó világszövetségnek. Nem is kapták meg az engedélyt a rendezésre, sőt a FINA kétéves eltiltás kilátásba helyezésével még meg is fenyegette az indulást fontolgató úszókat.

Ekkor, tehát lassan öt évvel ezelőtt kezdődött a jogi csatározás, Hosszú Katinkáék ugyanis nem hagyták annyiban a dolgot, pert indítottak, amiben arra hivatkoztak, hogy a FINA megsértette az amerikai trösztellenes szabályokat, szerintük ugyanis nem lehet megakadályozni a sportolókat a versenyzésben akkor sem, ha történetesen olyan eseményről van szó, amelyet a nemzetközi szövetség nem hagyott jóvá.

A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a FINA nem sértett törvényt, erről idén januárban született meg a határozat. Ekkor a WA elnöke, Husszein al-Musszalam elégedetten nyugtázta, hogy jó döntés született, nemcsak a világszövetség, hanem az olimpiai mozgalom számára is.

Most új fejlemény, hogy Hosszú és társai az ISL-lel közösen fellebbeztek az ítélet ellen, s azt követelik, hogy a Ninth Circuit fellebbviteli bíróság helyezze hatályon kívül a WA javára meghozott döntést.

Anyagi kár is keletkezett Hosszú Katinkáék szerint

Hosszúék azzal érvelnek, hogy a FINA döntései jogilag hátráltatták és korlátozták az ISL együttműködését az úszókkal. Ez persze szerintük kézzelfogható anyagi kárral is járt, hiszen 842 400 dollárnyi pénzdíjat osztottak volna szét a legjobb versenyzők között a meghiúsult olaszországi versenyen.

A fellebbezők azt is felhozták, hogy az 1890-ben jegyzett Sherman Antitrust Act tiltja a versenyellenes magatartást, s ezzel nem volt összhangban a FINA viselkedése.

„Ez a téves döntés azzal fenyeget, hogy ellehetetleníti a Sherman-törvény alkalmazását” – írják az 59 oldalas beadványban. Hosszúékat a Winston & Strawn ügyvédi iroda képviseli, itt dolgozik Jeffrey Kessler is, aki több jelentős trösztellenes ügyben védett már sportolókat.

Borítókép: Hosszú Katinka és tárai nem adják fel a küzdelmet a vélt igazukért (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)