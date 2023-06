A PL-legenda eltüntetné Kane-t Angliából: Ha kell, elfuvarozom Münchenbe!

Harry Kane – kis túlzással – amióta az eszét tudja, a Tottenham Hotspurnél futballozik. Az angol csatár végigjárta a szamárlétrát, az utánpótlásból eljutott a felnőttcsapatba, és az elmúlt tizenkét évet néhány kölcsönjátékot leszámítva a londoniaknál töltötte. A hűsége elismerésre méltó, mert bár egyéni elismerések sorát begyűjtötte, a csapattal egy trófeát sem nyert, közben pedig a két manchesteri sztárklub, a City és a United is folyamatosan érdeklődött iránta, és az elmúlt évek eredményei alapján az iparvárosban több babér termett volna neki, mint Londonban.

Alan Shearer félti a gólrekordját Kane-től Fotó: AFP/NurPhoto/Action Foto Sport

Kane Shearer elismerését is kivívta

Kane eddig háromszor lett az angol élvonal gólkirálya (idén is csak az „űrből jött” Erling Haaland előzte meg), és a legutóbbi szezonban a kétszáz gólos álomhatárt is elérte a Premier League-ben, ami korábban csak a 260 góljával PL-csúcstartó Alan Shearernek és Wayne Rooney-nak sikerült. Az idény végére már 213 találatnál járt Kane, és Shearer megelőlegezte neki, hogy a 30 éves támadó idővel megdönti a rekordját.

– Nem zavar, hogy közelít hozzám. Tudom, hogy mennyire szeretné ezt elérni – el is árulta nekem –, ami rendben van, én is így gondolkodtam annak idején. Ha fitt marad, és továbbra is az országban futballozik, akkor csak idő kérdése, hogy ő legyen a csúcstartó. Azt teszi, amit a legjobb csatárok, és nála kevés jobb van. Ne felejtsük el, hogy ő mindössze a harmadik, aki elért kétszáz gólig. Korábban csak én és Rooney mondhattuk ezt el magunkról, szóval ez kis közösség. Soha nem volt jobb formában. A csapata nem teljesít túl jól, de az ő statisztikáira ez nincs hatással – nyilatkozta akkoriban a Premier League honlapjának a Newcastle United legendája.

– Hosszú-hosszú évek óta én vagyok a rekorder, és mindig mondogattam, hogy valaki egyszer megelőz. Úgy gondoltam, hogy Rooney-nak nagy esélye van rá, de idővel ő már egyre kevesebb gólt lőtt, aztán pedig az Egyesült Államokba igazolt. De ha megdöntik a rekordom, és Kane lesz az új csúcstartó, én leszek az első, aki kezet ráz vele.

A nyilatkozat kulcsmondata: ha Kane továbbra is az országban futballozik. Az a hír járja ugyanis, hogy Kane-ért ajánlatot tett a Bayern München, amit ugyan a Tottenham első körben visszautasított, de várhatóan ez nem szegte a németek kedvét. Már csak azért sem, mert már az angol válogatott csapatkapitánya is nyitott a váltásra. Ha pedig tényleg Münchenbe igazolna, Shearer gólrekordja egyelőre biztonságban lenne. A lehetséges átigazolás híre természetesen a már visszavonult támadóhoz is eljutott, és ennek hallatára kibújt a szög a zsákból. Shearer szívesen látná, ha Kane már nem gyarapítaná a góljai számát a Premier League-ben:

– Ha Harry a Bayernhez akar igazolni, én magam fuvarozom őt el a kib…t autóján Münchenbe. Bármit megteszek érte, hogy én maradjak a Premier League legjobb góllövője – jelentette ki Shearer.

Ennyit a kézfogásról… Shearer azt alighanem a búcsú, mintsem a gratuláció pillanataira tartogatja.

Borítókép: Alan Shearer díjazná, ha Harry Kane már nem a Premier League-ben termelné a gólokat (Fotó: AFP/Oli Scarff)