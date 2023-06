Meglepő vallomással búcsúzott Győrtől a BL-győztes edző

Második korszakában egy bronz- és két ezüstérem Ambros Martín mérlege a Bajnokok Ligájában. A Győri Audi ETO-tól a nyáron távozott spanyol edző mégsem bánta meg, hogy 2021-ben visszatért segíteni az ETO-nak. – Az életben gyakran megesik, hogy a második fejezet már nem olyan jó, mint az első, az esetemben is így történt. Ezzel együtt egy pillanatra sem gondolom, hogy rossz döntést hoztam azzal, hogy újra leültem a győri kispadra. A segítségemet kérték, és mindenki tudja, hogy az ETO hívására nem tudok nemet mondani. Akkoriban erősen hajlottam rá, hogy befejezem a munkát a női kézilabdázásban, és szerencsét próbálok a férfiszakágban, azonban nem akartam rossz szájízzel abbahagyni. Utólag belátom, nem kellett volna Oroszországba igazolnom – mondta a Nemzeti Sportnak a Győrrel négy Bajnokok Ligáját (2013, 2014, 2017, 2018) nyert spanyol edző.

Martín nemzetközi szinten nem volt sikeres a második győri korszakában. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Ambros Martín azonban csalódott, mert a Vipers a legutóbbi három szezonban sokkal jobb, kiegyensúlyozottabb játékot mutatott, mint a saját csapata. Ezt egyebek mellett a sportág felgyorsulásával is magyarázza a spanyol edző. – El kell ismernem, hogy a Vipers tavaly és idén is egyértelműen jobb volt, a legnagyobb fejtörést annak a megfejtése okozza, miért nem tudtunk mi is hasonlóan teljesíteni. Pedig az elmúlt idényben elvesztett döntő után mindent megtettünk, hogy korrigáljuk az ott látott hiányosságokat, ám úgy tűnik, nem volt elég. Azt érzem, edzőként kudarcot vallottam – fogalmazott Ambros Martín.