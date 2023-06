Takács Tamara is visszatért Takács Tamara a négyes tagjaként 2017-ben világbajnoki címet szerzett, majd azzal még nagyobb feltűnést keltett, hogy az országos bajnokságon kilenc számból nyolcban is győzött. 2019-ben aztán sztanozolol használata miatt négy évre eltiltották. A versenyző végig tagadta az ellene felhozott vádat, azt állítva, fogalma sincs, hogyan került a tiltott szer a szervezetébe. Takács Tamara februárban jelentette be, hogy visszatér, a májusi, első válogatón rajthoz is állt, ám egyesben még a döntőbe sem jutott be. Ennél kínosabb, már-már krimiszerű történetbe is keveredett a versenyen, amiről mindenki hallgat a sportágban.