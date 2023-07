A Liverpool magyarjait eddig elátkozták – vajon Szoboszlai sikerrel jár?

Szoboszlai előtt a magyarok többnyire az utánpótlásba érkeztek a Liverpoolhoz, egyből az első keretbe tulajdonképpen csak Kozma István és Bogdán Ádám igazolt. Nem véletlen, hogy ők ketten léptek pályára tétmeccsen is a Liverpoolban, de egyikük sem volt olyan kategóriájú igazolás, mint most Szoboszlai, akitől a 70 milliós ár szerint is egyértelműen vezérszerepet várhatnak. De mire mentek eddig a magyarok az Anfield Roadon?

Kozma: Angliában a legrosszabb igazolások közé került

Az első magyar, aki pályára lépett a Liverpool színeiben és a Premier League-ben egyaránt, Kozma István volt, aki Skóciában alapozta meg az angliai karrierjét. Olyan jól játszott ugyanis a Dunfermline csapatában, hogy egyrészt beválasztották a klub halhatatlanjai közé, többek közt Sir Alex Ferguson mellé, másrészt felfigyelt rá a rivális Rangers edzője, Greame Souness. Miután Souness átvette a Liverpool irányítását, 1992 elején a csapat megvette Kozmát.

Olyan legendák közé került, mint Bruce Grobbelaar, Ian Rush, John Barnes vagy Steve McManaman. Akkoriban még kevesebb játékos ülhetett le a kispadra, a meccskeretbe is nehéz volt bekerülni, Kozma végül mindössze tíz mérkőzésen szerepelt a Liverpoolban, de az 1992-ben indult Premier League-ben így is ő lépett pályára az első magyarként. Mivel többet szeretett volna játszani, 1993-ban visszatért Újpestre. A The Times 2007-ben összeszedte, szurkolói véleményekre alapozva, a liga legrosszabb átigazolásait, ezen az 50-es listán Kozma nevét is feltüntették.

Németh: csak a tartalék csapat sztárja volt

Németh Krisztián 16 évesen debütált az NB I-ben, ahol a 2006–2007-es szezonban 14 gólt szerzett. Beválogatták az U18-as Európa-válogatottba, leigazolta a Liverpool, kulcsfigurája volt a 2009-ben U20-as vb-bronzérmes magyar csapatnak. De a legbeszédesebb: 2005 és 2010 között 25 meccsen 36 gólt szerzett az utánpótlás-válogatottakban. Akkoriban joggal hihettük, hogy a Liverpool meghatározó csatára lehet.