Döbbenetes számok a Nemzeti Atlétikai Központban, erre felfigyel a világ!

Egy olimpiai kvóta (Kozák Luca – 100 méter gát), két U20-as országos csúcs (Herczeg György – gerelyhajítás, Tóth Anna – 100 m gát), 118 egyéni legjobb eredmény (!) és fergeteges hangulat a szombat esti döntők idején – ezek 128. atlétikai magyar bajnokság legfontosabb jellemzői. A 118 egyéni csúcs elsősorban a Mondo-borításnak köszönhető, ebből is több fajta keménységű létezik, de azt, ami a Nemzeti Atlétikai Központba került, nagyon eltalálták. Bizony, most már azt is találgathatjuk, hogy hány világcsúcs dől majd meg ugyanitt a vb-n!

Forrás: Budapest 2023 NZrt.

Elsőként tehát a magyar atléták versenyezhettek a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központban és ezáltal értékes tapasztalatot szereztek az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokságra. Jelentős mérföldkő volt a hazai bajnokság a vb szervezői számára is, hiszen az ob volt egyúttal a vb tesztversenye is. A két nap alatt több mint ötezer néző látogatott ki a Nemzeti Atlétikai Központba, ízelítőt kaphattak abból a különleges élményből, amit a vb-n is tapasztalhatnak majd, amikor 35 ezer ember lesz egyszerre a lelátókon.

Akárcsak a szervezők és a nézők, az atléták is a vb szemüvegén keresztül értékelték az országos bajnokságot.

– A pálya nagyon jó, nem úgy érzem, hogy egy ob-n vagyok, hanem hogy egy nagyon komoly színvonalú versenyen. Nagy a stadion, és láttam, hogy rengetegen vannak kint, ami egy plusz nekünk – mondta Kozák Luca, aki 12,72 másodperces, olimpiai kvótát érő eredménnyel védte meg magyar bajnoki címét 100 méteres gátfutásban, és az egész mezőny eredményét is méltatta:

– Nagyon jól futott Anna és Gréta is. [Tóth Anna és Kerekes Gréta, a döntő második és harmadik helyezettje.] Nem tudom, hány országban volt olyan ob, hogy az első három versenyző 13 másodpercen bel

ül futott. Ez egy lélektani határ nálunk, Anna is először került alá. Kiváló verseny volt.

Forrás: Budapest 2023 NZrt.

Kettős bajnoki győzelemmel és a kislánya születése óta elért legjobb eredménnyel hangolódott a vb-re Márton Anita fedett pályás világbajnok súlylökő, aki szombaton 18,40 méterrel nyerte meg fő számát, előtte pénteken pedig diszkoszvetésben is győzött.

– A stadion nagyon tetszik, jók a körülmények, minden flottul, gördülékenyen ment, úgyhogy eddig minden rendben volt – jegyezte meg Márton Anita,

Halász Bence világbajnoki bronzérmes kalapácsvető is győzelemmel tesztelte a világbajnokság versenypályáját, amelyen idei legjobbjával, 77,52 méterrel győzött.

– Ez az egyik legjobb felületű dobókör az egész világon, nagyon kevés helyen van ilyen jó. A budapesti vb-mezőny erős lesz, aki ide jön versenyezni, ők mind nagyon jók lesznek – szögezte le versenyzőnk.

Halász Bence korábban kijelentette, hogy mindenképpen érmet vár magától a vb-n. A magyar bajnokság után ezt mondta a világbajnoki esélyekről:

– Tudom, hogy még rengeteg van bennem, a vb-n nyolcvan méter fölé kerülhetek ismét, ami bármire elég lehet.

Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója így értékelt:

– Ez maga a csoda! Végre megtelt élettel az atlétikai központ, belekóstolhattunk a vb-hangulatba, és úgy látom, a versenyzőket és a nézőket is ámulatba ejtette a világbajnokság helyszíne. Ránk most hat hét, az eddigieknél is keményebb szervezői munka vár, aztán augusztus 19-én, vagyis negyvenegy nap múlva kezdünk. Az elmúlt két nap csak megerősítette bennem azt a meggyőződést, hogy ezt senkinek nem érdemes kihagynia.

Augusztus 19. és 27. között kilenc napon át zajlanak majd a budapesti atlétikai világbajnokság eseményei a Nemzeti Atlétikai Központban és a Budapest belvárosában, ahol a maratoni és gyalogló utcai versenyeket rendezik. Már több mint 220 ezer jegy kelt el Magyarország történetének megnagyobb sporteseményére és a legtöbb napra még mindig kaphatók jegyek a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon.

Forrás: Budapest 2023 NZrt.

Óriási várakozás övezi a világbajnokság első estéjét, amikor az ünnepélyes megnyitót rendezik, és a különleges alkalomra tekintettel meglepetés ajándékkal is kedveskednek a nézőknek. Az atlétikai világbajnokság érdekessége, hogy sok izgalmas versenyszám váltogatja egymást és mindennap, már az első napon is rendeznek döntőket. Jelentős számú magyar csapatra lehet számítani, így minden este lesznek magyarok is a pályán, akiknek a hazai közönség szurkolhat majd.

Borítókép: Remekül sikerült a vb főpróbája (Forrás: Budapest 2023 NZrt.)