Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Varga Csaba vasárnap dél körül ért fel a világ kilencedik legmagasabb hegyére. Az egyesület elnöke elmondta azt is, hogy a 8126 méteres csúcson akkora volt a szél, hogy a nagyváradi építész-hegymászó nem is tudott bejelentkezni a csapatánál.

A sikerről azonban készített videót, így tehát a teljesítményt dokumentálta.

A rövid pihenő után elkezdett leereszkedni a hegyről, közben már kapcsolatba tudott lépni a feleségével is, azonban ezután nem adott hírt magáról hétfő hajnalig. Ekkor lépett újra kapcsolatba a feleségével és a Hazajáró stábjával.