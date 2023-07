Fa Nándor újra a tengeren, besegít a Vendée Globe-ra

Weöres Szabolcs június 28-án jelentette be, hogy mentorával, az ötszörös földkerülő Fa Nándorral indul a Rolex Fastnet Race -en. A Vendée Globe szempontjából fontos mérföldgyűjtő versenyt kétévente rendezik meg, és egyike a legrangosabb tengeri viadaloknak. Az idei, 50. verseny során több mint 400 hajó vágott neki az angliai Cowes-ból a 696 tengeri mérföldes (1298 km) távnak, hogy az Írország déli részénél található legendás Fastnet-sziklát megkerülve a franciaországi Cherbourgban érjen célba. Idén a Vendée Globe-ra készülő versenyzők többsége is rajthoz állt. A New Europe 3 nap 10 óra 28 perc és 57 másodperc alatt teljesítette a távot, és az egytestűek között jónak számító 35. helyen futott be.

Fa Nándor és Weöres Szabolcs (Fotó: Irina Gracheva)

Weöres Szabolcs szerint jól sikerült a verseny, amely jól szolgálta a felkészülést a Vendée Globe-ra.

– Nagyon élveztem a versenyt, szerintem nagyon jól sikerült, kihoztuk a körülményekhez képest a maximumot. Végig küzdöttünk, itt a végén élveztük a játékot, mert tiszta kishajós hátszél volt. Nagyon jól sikerültek a manőverek. Az elején az erős szelet jól abszolválta a hajó, a hibalista nőtt, apró szerelnivalók vannak, de ez ilyenkor természetes. Az is volt a cél, hogy ez most jöjjön ki, és ne majd egy transzatlanti versenyen. Alig várjuk, hogy pihenjünk, mert nagyon intenzív volt az utolsó két nap és két éjszaka. Most visszamegyünk Les Sable d’Olonne-ba, és elpakoljuk a hajót, de aztán haladunk tovább, lépésről lépésre – nyilatkozta Weöres Szabolcs a célba érkezés után.

Fa Nándor szerint Weöres Szabolcs készen áll

Fa Nándor ugyancsak elégedetten értékelte a viadalt.

– Befutottunk a versenyben, nagyon elégedettek vagyunk. Főleg a végjátékban mentünk jól, fantasztikus navigációval kihasználva az áramlatokat még két hajót megelőztünk. Tulajdonképpen nagyon szépen vitorlázva, ember, hajó rendben teljesített – mondta Fa Nándor, aki két hete ünnepelte a hetvenedik születésnapját, de az idő nem fog rajta, továbbra is remek erőnlétnek örvend. A magyar vitorlázás kiválósága korábban arról is beszélte, megtiszteltetésnek tekinti, hogy elindulhatott a versenyen, úgy fogalmazott, nem várt gesztus, hogy együtt versenyeztek a Rolex Fastnet Race-en.

– Nekem többszörösen is kedves Szabi elhatározása, hogy beszáll az IMOCA hajóosztály versenyeibe, azon belül is a legnehezebb megmérettetésbe, a következő Vendée Globe-ba. Volt már közös transzóceáni vitorlázásunk, így nem kérdés számomra, hogy a képességei megfelelnek-e. Jó érzés nekem, hogy segíthetem őt, megbeszélünk minden lényeges kérdést akár a hajóról, akár a megvitorlázásáról – említette ergy hónapja Fa Nándor.

Weöres Szabolcs hajójának, a New Europe-nak az átépítés után a Rolex Fastnet Race volt az első erőpróba. Az IMOCA 60 lábas vitorlás 2007-ben, Új-Zélandon épült, és már többször megkerülte a Földet. A tavalyi Route du Rhum (A rum útja) sikeres teljesítése után Weöres Szabolcs úgy döntött, hogy szükség van az átalakításokra, mivel az osztály rengeteget változott. A munkálatokra januártól a spanyolországi Santanderben került sor, ahol a hajót teljesen szétszedték és átvizsgálták. A tőkesúly hidraulikájának szervizelése, az elektromos szerelvények cseréje mellett a leglátványosabb változás a kabintető kialakítása volt. A legújabb építésű IMOCA-vitorlásokban a versenyzők fedett cockpitből irányíthatják a hajót, ezzel már a New Europe is rendelkezik.

Jövő novemberben rajtol a 10. Vendée Globe

A világ legnehezebbnek tartott sportversenye, a 10. Vendée Globe, amelyen az indulóknak egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a Földet egy 60 láb hosszú vitorlással, jövő novemberben rajtol. A hatalmas érdeklődés miatt a szervezők 40 főben limitálták a résztvevők létszámát, akiknek kemény kvalifikációs feltételeknek kell eleget tenniük. A mérföldgyűjtések során az egyik feladat a Route du Rhum verseny teljesítése volt, a híres transzatlanti megmérettetést Weöres Szabolcs tavaly első magyar vitorlázóként hajózta végig 14 nap 19 óra és 22 perc alatt, az előírt limitidőn belül, amivel nagy lépést tett a sikeres kvalifikáció felé.

Borítókép: Jól teljesített az átalakított New Europe (Fotó: Lloyd Images)