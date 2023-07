Különleges élmény: bárki futhat a budapesti vb-n a maratonfutók nyomában

A Budapest 10k Hősök Futása versenynek köszönhetően így tehát nem csak a világbajnokság résztvevői, hanem mindenki, akinek kedve van és szeret futni, átélheti azt az élményt, amit a Budapest belvárosának legszebb részein kijelölt útvonal látványa jelent. Sok év után most először lesz lehetőség átfutni például a felújított Lánchídon.

A rajt és a cél helyszíne a Hősök tere, majd a résztvevők végigfutnak Budapest legszebb sugárútján, az Andrássy úton, olyan nevezetességeket érintve, mint az városligeti paloták, az Oktogon és az Operaház. Ezután elfutnak az Erzsébet téri óriáskerék mellett a József Attila utcában és megérkeznek a Roosevelt térre az MTA épülete elé, ahonnan már csak egy kanyar a most felújított és átadott gyönyörű Lánchíd. Itt következik az útvonal egyik különlegessége, ugyanis átfutnak az Alagúton, majd a Budai Vár mögött a Vérmezőn át eljutnak a Várkert bazárig és innen a Duna-parton vezet az út vissza a Lánchídhoz. Futás közben a résztvevők elé tárulnak majd Budapest nevezetességei, az UNESCO világörökség részét képező, történelmi városrészei.

A különleges élmény különleges emlékekkel is párosul majd, hiszen minden résztvevő befutóérmet és a versenyre készített egyedi ASICS futópólót kap ajándékba, valamint befutócsomag is várja őket a célban. Két távot is meghirdettek a szervezők, az egyik 2023 méter, a másik pedig pontosan 10 kilométer hosszú. Hamarosan indul a nevezés is, de már most elérhető minden információ a verseny hivatalos weboldalán, a budapest10k.hu oldalon.

A nevezési díj a rövidebb távra 2000, a hosszabbikra 5000 forint. Mindkét táv rajtja és célja a világbajnokság hivatalos maratoni versenyeinek rajtjában lesz. A tervek szerint 10.30 perckor rajtol a 10 kilométeres, 12.30-kor pedig a 2023 méteres futam, így a résztvevőknek előtte lesz lehetőségük reggel 7-től szurkolni a vb férfi maratoni futóversenyén induló világsztároknak is.

A világbajnokságon az utcai versenyeket a szurkolók értelemszerűen ingyenesen tekinthetik meg, a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett versenyekre pedig jegyek még kaphatók a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.

Borítókép: A rajt és a cél is a Hősök terén lesz (Forrás: Budapest 2023 Nonprofit Zrt.)