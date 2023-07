Marco Rossi elfeledett válogatott hőse életet lehelne a karrierjébe

Emlékezhetünk, 2019 végén Marco Rossi kis híján felállt a magyar válogatott kispadjáról, aztán mégis maradt, következett a koronavírus-járvány miatti hosszú szünet, majd 2020 őszén egy megújult válogatott tért vissza a pályára, amely Rossi vezetésével megindult a sikerek útján. Annak az ősznek Könyves Norbert volt az egyik meglepetésembere. Rossi nemcsak meghívót küldött a Paksról Zalaegerszegre szerződött csatárnak, hanem 2020 októberében a Szerbia elleni belgrádi Nemzetek Ligája-meccsen a kezdőbe állította őt. A Topolyán, Szerbia területén született Könyves nem volt hálátlan: a 20. percben gólt szerzett, Magyarország pedig ezzel a találattal 1-0-ra nyert.

Könyves Norbert visszatért Paksra - Fotó: Paks FC

Könyves akkoriban remek formában volt, 2020 nyarán 11 góllal zárta a bajnokságot a Paks mezében, ami azóta is a személyes csúcsa az NB I-ben. Ezután Zalaegerszegre igazolt, ahol nagy formában kezdtett, az első hat bajnokiján négy gólt ért el. Rossi felfigyelt rá, és összesen ötször küldte pályára azon az őszön a válogatottban, a szerbek elleni után azonban újabb gólt nem szerzett, aztán 2021-ben, az Európa-bajnokság évében már nem került vissza a nemzeti csapat keretébe.

Ennek legfőbb oka az volt, hogy a ZTE-ben visszaesett a formája, olykor már a csapatból is kimaradt. Mindössze egy év után távozott is a zalaiaktól, az NB II-es Diósgyőrbe igazolt, és ezzel lényegében le is mondott a válogatottságról. Az elmúlt idényben már nem játszott meghatározó szerepet a DVTK-ban, amely feljutott az élvonalba. Könyves szerződése lejárt, nem kapott újat, így egy ideje csapat nélkül volt.

Korábbi klubja, a Paks dobott mentőövet a 34 éves csatárnak, aki alighanem az utolsó esélyt kapta meg, hogy életet leheljen a pályafutásába, amely a sikeres válogatott bemutatkozás után nem sokkal beleállt a földbe.

– Örülök, hogy újra Pakson futballozhatok. Megpróbálok ismét minél jobban teljesíteni, hogy segítségére legyek a csapatnak a célok elérésében. Jó állapotban érzem magam, várom az edzéseket és a bajnoki rajtot. Már régebb óta szerettem volna Bognár György kezei alatt játszani, hála Istennek, most ez is létrejött. Bízom benne, hogy amit elgondoltam, azt sikerül megvalósítani, mivel vezetőedzőnk a támadófutballt preferálja – idézte a Paks honlapja Könyvest.

A magyar válogatott egyébként legközelebb, szeptember 7-én éppen Szerba ellen játszik idegenben fontos Eb-selejtezőt. A meccs hasonlóan a 2020-as összecsapáshoz zárt kapus lesz, és alighanem Rossi is kiegyezne ugyanazzal az eredménnyel, az 1-0-s magyar győzelemmel. Arra persze most nem számítunk, hogy újra Könyves Norbert lehet a gólszerző.

Borítókép: Könyves Norbert 2020-ban góllal mutatkozott be a válogatottban (Fotó: Andrej Csukics / MTI/EPA)