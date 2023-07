Messi elhintette, nincs messze a visszavonulása pillanata

Messi már elköszönt volna

A Miaminál való bemutatására készülő Messi hozzátette, ha a katari vb-n nem jön össze az áhított győzelem, búcsút mondott volna a válogatottnak.

– Ha nem lennék világbajnok, többé már nem lennék itt. Nekem a válogatott jelenti a legtöbbet, mégis volt, hogy rettenetes pillanatokat éltem át a csapatban. Amikor a Barcelonával a csúcson voltam – több alkalommal megnyertem a Bajnokok Ligáját és a spanyol bajnokságot, illetve egyéni elismeréseket gyűjtöttem be –, utána a válogatottban kellett pályára lépnem, ahol sokat szenvedtem. Ráadásul nemcsak én, hanem a családom is – vallotta be.

Borítókép: Lionel Messi már elérte, amire vágyott, 2022-ben világbajnok lett (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)