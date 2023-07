Beckham csodája: negyvenszer ér többet az Inter Miami Messi érkezésével

Ez több nehézségbe is ütközött, az MLS-nek például kifogása volt Miamival szemben, ahol mind a négy hagyományos amerikai major sportágban (NFL, MLB, NBA, NHL) van rendkívül népszerű csapat, így a labdarúgás nemigen tehető sikeressé. Gondot okozott és okoz ma is, hogy az Internek csak 2025-re épül fel a stadionja, a jelenlegi ideiglenes otthona pedig mindössze 18 ezer néző befogadására alkalmas. Lionel Messi szerződtetésének hírét így kommentálta találóan Nick Marsman, az együttes 32 éves cserekapusa:

„A klub nem áll készen egy ekkora sztár érkezésére. Ideiglenes stadionban vagyunk, a nézők bármikor beszaladhatnak a gyepre is, hiszen még kapuk sincsenek a pálya körül. A mérkőzések után is biztonsági emberek kísérete nélkül távozunk…”

Hogyan forgatja fel az MLS-t Lionel Messi?

Abban minden szakértő egyetért, hogy Lionel Messi érkezése felteszi az MLS-t a legmagasabb polcra, az Inter Miami pedig egy csapásra máris a világ legismertebb klubjai közé emelkedett. Abban is nagy az egyetértés, hogy erre a húzásra csak David Beckham lehetett képes, más klub nem tudta volna magához csalogatni a világbajnok argentint. Az angol pedig parádés üzletet kötött. A FourFourTwo magazin 2018. augusztusi számában világított rá, hogy mennyire: „Amikor a New York City FC és az Orlando City is megjelent a bajnokságban 2015-ben, már 100 millióba került egy hely az asztalnál. Majd még később, amikor Arthur Blank, az Atlanta Falcons NFL-csapat tulajdonosa Atlanta United néven futballcsapatot nevezett 2017-ben, és megszületett egy újabb Los Angeles-i csapat is, Beckham a 25 millió dollárjával szinte már nevetséges volt. Azt a benyomást keltette, hogy nem mozgat majd meg akkora tőkét, mint a nagy riválisok.”

Gerardo Martino Messi jó ismerőseként lesz az Inter Miami edzője Fotó: AFP

Februárban a Forbes kiadta az MLS csapatainak éves értékelését. A Los Angeles FC lett az első amerikai klub, amelynek értéke meghaladta az egymilliárd dollárt, az Inter Miami a 11. legértékesebb klub volt, 600 millió dollár körüli értékbecsléssel. Ezek az összegek most, hogy Messi is a képbe került, az égbe szökhetnek. Az MLS, a klubok, az Apple tv-szerződés, egyáltalán minden többet ér ma, mint Messi döntésének a bejelentése előtt, az Inter Miami értéke az óvatos becslések szerint is az egymilliárd dolláros határ körül mozog. Az Inter több millió követővel bővült a közösségi médiában, így az egész amerikai sport egyik legjobban követett klubjává vált. A jegyek ára az egész ligában megsokszorozódik, tehát az argentin még meg sem érkezett, de a Messi-hatás már kézzelfogható.