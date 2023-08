A hősies helytállás után csalódást keltő vereséggel folytattuk

A folytatásban Vojvoda ponterős játéka elgondolkodtatta a portugál szakmai stábot; szorosabb őrizetet rendelt az Alba Fehérvár játékosa mellé, aki nem tudott annyira villogni, mint az első negyedben. A Falco irányítója, Perl Zoltán lépett az ő helyére. Pontosan fejezte be az egyéni akcióit, és a távoli kísérletei is ültek. 36-35-re vezetett a magyar válogatott, de zsinórban négy hárompontost szórt be a portugál válogatott. 44-38-as portugál vezetésnél kért időt Ivkovics Sztojan, de ezzel sem tudta megakadályozni, hogy kialakuljon az addigi legnagyobb, nyolc pontos különbség. A nagyszünetig nem sikerült közelebb kerülni. A kinti emberek gyengébben céloztak a túloldalon, de magukra irányították a magyar védők figyelmét, így továbbra is szellős maradt a palánk alatti védekezés, és ezt okosan kihasználta a portugál válogatott. Hat ponttal, 48-42-re vezetett Portugália az első félidő végén.

Keller Ákos nem mindig tudta tartani a portugálokat Fotó: Fiba.com

A harmadik negyed elején kevesebb, mint három perc alatt ledolgozta a hátrányát a magyar válogatott, elsősorban Golomán György végzett látványos munkát védekezésben. A meccs addigi legszebb kosara egy Falco-összjátékból született: Váradi Benedek előkészítése után Keller Ákos zsákolt látványosan. Új meccs kezdődött, fej fej mellett haladtak a csapatok. A védekezés továbbra is hagyott némi kívánnivalót maga után, a támadójáték viszont ponterős volt. Két hárompontossal megint „elhúzott” a portugál válogatott, Sát, a hibátlanul célzó portugál centert nem tudtuk tartani. A negyedet végül 23-19-re megnyerve sikerült minimalizálni a hátrányt, egyetlen kosárral, 67-65-re vezetett Portugália a záró tíz perc előtt.

Két ponttal és három kihagyott büntetővel kezdte az utolsó negyedet a magyar válogatott. Az ellenfél jobban összpontosított a végjátékban, az addigi szoros állás után nyolcpontos előnyt alakított ki. Ez legutóbb 46-38-nál fordult elő. Akkor vissza tudott jönni a meccsbe Ivkovics csapata, a hajrában ezt újra megpróbálta, Perl Zoltán és Benke Szilárd távoli kísérletei célt tévesztettek. Sőt, Váradi Benedek ziccerrontása után tényleg kezdett elúszni a hajó. Brito pontjával már kilenc pontra hízott a hátrány, 6-0-s sorozattal döntötte el a meccset a portugál válogatott. Ivkovics időkéréssel próbált életet lehelni a csapatba, de ez nem sikerült.

Portugália győzött, a vége sima, 86-74 lett, nem mintha ennek bármilyen jelentősége lett volna a lengyelek elleni vereség után.

A magyar válogatott szerdán Bosznia-Hercegovina ellen (tv: 21.00, Duna World) fejezi be a szereplését a gliwicei olimpiai előselejtező tornán.

Olimpiai előselejtező, B csoport, Gliwice: Magyarország–Portugália 74-86 (21-22, 21-26, 23-19, 9-19) a magyar csapat legjobb pontszerzői: Vojvoda 16, Perl 13, Benke 14.

Borítókép: Benke sem tudta meglepni a portugálokat (Fotó: Fiba)