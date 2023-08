Együtt erősebben, mint valaha – egy év múlva kezdődik a paralimpia

Bizakodó sportolók Dávid Krisztina sportlövő: A tokiói éremszerzés eddigi karrierem csúcsa, de továbbra is motivált vagyok. Jó érzés, hogy már megvan a kvótám, így nyugodtan tervezhetek. Rescsik Csaba sportlövő: Az első paralimpiai szereplésemre készülök, mentálisan is szeretnék felkészülten versenyezni Párizsban. Pap Bianka úszó: Tokió után végre sikerült megközelíteni az eddigi legjobb eredményemet, így szeretném folytatni Párizsig. Konkoly Zsófia úszó: Az idei világbajnokságon bizonytalan volt a részvételem, ezért különösen örülök a vegyesen szerzett aranynak és a kvótának. Ekler Luca atléta, háromszoros paralimpiai bajnok: Végig kinn voltam a világbajnokságon, elsősorban természetesen a magyaroknak drukkoltam, de a hollandoknak is, hogy a női 4x400-as váltóval javítsák ki a korábbi malőrt, a bukást a mix váltóval. Wermeser Zsombor kerékpározó: Az idei szezonom szerencsére sérülésektől mentes. Nagyon nagy segítség, hogy a felkészülés során tudtuk használni a Bringarénát, a fedett pályás velodromot. Tokióban újonc voltam, Párizsban már tapasztaltan, remélem, még jobban szereplek.