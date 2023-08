Holland szurkolók csaltak mosolyt Kiprich József arcára Tatabányán + kép

Kiprich Józsefre nem csak Magyarországon, de Hollandiában is igen jó szívvel emlékeznek a futballrajongók – szúrta ki a Nemzeti Sport a Twitteren.

A hetvenszeres magyar válogatottat, aki pályafutása külföldön töltött éveiben két holland klubcsapatban, a Feyenoordban és a Den Boschban is játszott, most Magyarországon nyaraló holland szurkolók látogatták meg, és még képet is kértek tőle.

A rotterdami szurkolók kedvenc klubjuk, a Feyenoord mezében fotózkodtak Kiprich Józseffel, aki láthatóan örült a látogatásnak.

Mit tesz egy rotterdami lakos, ha kiderül, hogy nyaralóhelye tíz percre van Tatabányától? Természetesen megkeresi a varázslót...

– írta Twitter-bejegyzése alá Alexander Verbruggen.