Szaúdi ajánlat? Kösz, nem! Van elég pénzem…

Szczesny a kizárás előnyeire koncentrál

Szczesny annak ellenére is kitart a Juventus mellett, hogy az elmúlt idényben nem volt egyszerű a torinóiak játékosának lenni. A klubot pénzügyi trükközés, hamis könyvelés miatt a bajnokságban pontlevonással büntették, ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a nemzetközi kupasorozatokból is kitiltotta a Zebrákat. Mesteréhez, Massimiliano Allegrihez hasonlóan Szczesny is próbálja meglátni a kizárás pozitív hozadékait.

– A pályafutásom során először lesz időm a megfelelő felkészülésre és a pihenésre. Ez még nem jelenti a világvégét. A Bajnokok Ligáját majd a televízió képernyője előtt nézem – mondta a Juventus kapusa. – Egyre erősebb bennünk a vágy, hogy visszahódítsuk a bajnoki címet. Frusztrál minket, hogy az elmúlt időszakban nem értünk el sikereket. Nagyon motiváltak vagyunk, ismét a bajnoki címért akarunk harcolni.

Harminchat aranyérmével a Juventus a Serie A rekordbajnoka, de a 2019/20-as idény óta egyszer sem lett az olasz élvonal legjobbja.

Borítókép: Wojciech Szczesny ragaszkodik a Juventushoz (Fotó: AFP/Cristina Quicler)