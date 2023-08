Újabb elképesztő részlet derült ki Szoboszlai spártai gyermekkoráról

A The Athletic azonban most egy hitelesnek tartott, de a családdal ápolt jó kapcsolat megőrzése miatt a neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva arról ír, hogy az édesapa mindig kisebb méretű cipőket adott a fiának, így próbálta megakadályozni a lába további növekedését. Ezt párosították a megfelelő gyakorlatokkal, hogy igazi lövősztár váljon belőle.

Hosszú láb, kis lábfej, tökéletes rúgótechnika

– Mondhatjuk, hogy ez egy futballhack – nyilatkozta a lapnak a forrás. – Mert ha nagyobb a lábméreted, nem tudod olyan tökéletesen eltalálni a labdát, kivéve, ha Zlatan Ibrahimovic vagy. A pontos lövésekhez az a legjobb, ha hosszú lábad és kicsi lábfejed van, ezért volt Dominik apja olyan szigorú, amikor még kicsi volt. De nézz csak rá most!

Igaz, ami igaz: Szoboszlai rúgótechnikája a legmagasabb szinten is kiemelkedő, a Premier League második fordulójában a Liverpool egyik gólja is az ő veszélyes lövése után született a Bournemouth ellen, a szabadrúgásgóljairól pedig már komoly összeállítások készülnek.

Szoboszlai a már említett a Bournemouth elleni mérkőzésen a találkozó legjobbja volt, rengeteg elismerést kapott annak ellenére is, hogy védekezőbb feladatot kellett ellátnia, de Jürgen Klopp épp azt értékeli benne, hogy bárhová állítja, jó teljesítményt nyújt. A Chelsea elleni idénynyitó után Klopp bestiának nevezte a magyar játékost, aki három különböző pozícióban is megállta a helyét a meccsen.

Lionel Messi lába is kicsi, na és?

A The Athletic megjegyzi, hogy a kis lábméret és a siker összefüggésére Lionel Messi is jó példa, sokak szerint az argentin klasszis ennek is köszönhetően tud olyan gyorsan irányt váltani, amivel maga mögött tudja hagyni a védőket. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy valóban van összefüggés a kettő között, sokan könnyen rámutathatnak más, nagyobb lábú játékosokra, akik ugyancsak sikeresek lettek. Idézik is Rene Meulensteent, aki 2007 és 2013 között a Manchester United első csapatánál a világ legjobb játékosai közül többel is együtt dolgozott, neki például más a véleménye.

– Mekkora hatása van a lábméretnek a rúgásokra? Nem olyan jelentős, minden a technikán múlik, a testhelyzeten, a karok és a törzs használatán – fogalmazott a szakértő, aki példaként említette Ibrahimovicot és Szoboszlai egyik példaképét, Cristiano Ronaldót is, akik a „nagy lábuk” ellenére is kiemelkedtek a mezőnyből.

Más megkérdezett szakértők is kisebb jelentőséget tulajdonítottak a lábméretnek, szerintük a lövések tökéletessége összetett dolog, amiben a három legfontosabb tényező a támasztó láb bokájának mobilitása, a csípő oldalirányú mozgása és az erő mindkét lábban, s ezek mind fejleszthetők.

Borítókép: Szoboszlai Dominik rúgótechnikájának egyik titka a kis lábméret (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)