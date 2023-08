Válogatottunk csapatkapitánya BL-győztesként szeretné zárni az idényt

Keszthelyi Ritának bejött a spanyolországi élet. Nőivízilabda-válogatottunk csapatkapitánya tavaly nyáron a magyar medencéket a Mataro hívására lecserélte, nyolc év, hét bajnoki cím és kupagyőzelmek sora után búcsút mondott az UVSE-nek. Májusban a jól sikerült első idény után szerződést hosszabbított a spanyol klubbal, és a folytatásra nézve az a célja, hogy társaival legyűrje az egyetlen mumust, a Sabadellt, amely a bajnoki és a BL-döntőben is elhappolta az aranyat a Mataro orra elől.

A tokiói bronz örökre összekovácsolja a válogatott tagjait és az edzői stábot. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Szeretek itt lenni, kiválóan érzem magamat. Összességében jól játszottam, és csak a Sabadelltől, más csapattól nem kaptunk ki az idényben. E tekintetben szerencsétlenek voltunk, hogy a Bajnokok Ligájában is ők jutottak a döntőbe. Remélem, hogy idén is csak ők lesznek az igazi ellenfeleink, ez persze rajtunk is múlik majd – mondta lapunknak Keszthelyi Rita, aki a kellemes élmények ellenére sem döntötte még el, hogy hosszú távon is a spanyol csapatnál marad-e. – Még nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Soha nem írtam alá egy klubnál sem egy évnél hosszabb időre.

A Mataro kilátásait tekintve mindenesetre bizakodó a magyar játékos. – Úgy látom, hogy erősödtünk a nyáron, Laura Aarts nálunk folytatja, és egy friss világbajnok kapus érkezése nagy pozitívum. Remélem, hogy idén is ott leszünk a legjobbak között a Bajnokok Ligájában, esetleg felül tudjuk múlni a tavalyi szereplést.

Nagyon szeretném megnyerni a BL-t, és a spanyol bajnokságot vagy a Spanyol Kupát is jó lenne behúzni, de nehéz lesz.

Keszthelyi: Nem csak az edzői stábé a felelősség

Keszthelyi a nyáron könnycsatornaműtéten esett át, ami miatt pihenésre volt ítélve. Előtte viszont mozgalmas nyara volt, a válogatottal többek között megjárta Fukuokát, de a Japánban megrendezett világbajnokság korántsem az elképzelések szerint alakult.

– Az előző évhez, a világbajnoki ezüsthöz képest nem ezt vártuk magunktól, így csalódást jelentett a hatodik hely. Már a felkészülési mérkőzések alatt és tavasszal, a Világligában is rengeteg gólt kaptunk minden mérkőzésen, és ezen nem sikerült a nyáron sem javítanunk. Szerintem ez okozta a vesztünket. Az új szabályok miatt több gól születik, és látszott, hogy nem találtuk meg a megoldást, miként működhetne jobban a játékunk. Ebben a többi csapat előttünk járt. Emellett hiányoztak a jó egyéni teljesítmények, amelyekkel csapatként is magasabb szinten teljesíthettünk volna.

A vb-n elért hatodik hely Bíró Attila szövetségi kapitány állásába került, aki 2015-ös kinevezése után a múlt héten távozott a posztjáról. Keszthelyi szerint nem csak az edzői stábot terheli felelősség.

– Nagyon sajnálom az edzői stábunkat, mert nagyon sokat dolgoztunk együtt – jegyezte meg. – Talán a külvilágnak nem mindig tűnt úgy, hogy a munkánk eredményt hozott, de 2017 és 2021 között felépítettünk egy új csapatot, amellyel olimpiai bronzérmet nyertünk, ez óriási siker, és örökre összeköt minket az edzői stábbal. Ha a vb-n nem a hatodik helyen végzünk, vagy ha sokkal jobban játszunk, akkor nem biztos, hogy így alakulnak a dolgok. Mindenesetre a csapat is felelős azért, ami történt.

A magyar válogatott kevesebb, mint egy évvel az olimpia előtt így még nem szerzett kvótát. A következő két tornán lesz erre lehetősége, a 2024-es izraeli Európa-bajnokságon a győztes, egy hónappal később pedig a katari vb-n a két döntős kvalifikálja magát a párizsi játékokra. Mondanunk sem kell, a csapatkapitány erre vágyik.

– A vb-n elért hatodik helynél szeretnénk jóval előrébb végezni. Az első két világversenyen, az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon az lenne a legfontosabb célkitűzés, hogy kvótát szerezzünk a párizsi olimpiára. Kevés időnk lesz arra, hogy az új edzővel megszokjuk egymást, úgyhogy ez bárhogy elsülhet. De attól függetlenül, hogy ki az edző, magunkkal szemben elvárásnak kell lennie, hogy – így vagy úgy – megszerezzük a kvótát – zárta gondolatait Keszthelyi.

Borítókép: Keszthelyi Rita a fukuokai világbajnokságon (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)