A cserekapusa vezényelte a Veszprém feltámadását

Mínusz egynél ekkor nem került közelebb ellenfeléhez a Veszprém, két támadást elrontott, ezt lerohanásgóllal büntette a Montpellier. Ilics időkérése után Mahé jött be irányítani, Casado kapott pihenőt. Biosca két fontos ziccert védett, Vajlupau két gólt dobott, megint mínusz egye tornázta fel magát a Veszprém. Majd kiegyenlített. És bő negyedórával a vége előtt 9-9 után újra a vezetésért támadhatott. Emberelőnybe került, Remili pedig be is dobta a vezetést jelentő gólt. Majd Vajlupau hozzá tett még egyet az előnyhöz.

Eldera volt a Veszprém egyik legjobb embere Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Plusz kettőnél Remili elönzőzött néhány helyzetet, de ekkor még ez is belefért. Az első félidőben 13 gólt dobott a Veszprém, a másodikban bő negyedóra után járt 13-nál. Biosca hátul elkapta a fonalat. Remili aztán egy látványos cunderrel alakította 27-24-re az állást. Patrice Canayer időt kért, a Montpellier utolsó idejét, de a várt hét a hat elleni játék elmaradt a vendégektől. De ezen már semmi sem múlt, a Veszprém öt gólos előnyt szerzett az utolsó nyolc percre, és ezt magabiztosan őrizte a végéig.

Momir Ilics csapata a bravúrokat bemutató második számú kapusa, Ignacio Biosca vezérletével, és a hosszabb kispadjának köszönhetően fordította meg a Montpellier elleni meccset, és 2 forduló után százszázalékos a BL-ben. A következő körben a dán GOG otthonában játszik a magyar bajnok.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, B csoport: Telekom Veszprém–Montpellier 33-31 (13-15)