Djokovics ütötte be az utolsó szöget Alcaraz csapatának koporsójába

Zsinórban a második évben is elmaradt a Davis-kupa csoportkörében a szuperrangadó Novak Djokovics és Carlos Alcaraz között. Pedig mind tavaly, mind idén egy csoportban szerepelt a világdöntőben Spanyolország és Szerbia, de tavaly Djokovics, idén Alcaraz nem vállalta a játékot. A szerbek immár huszonnégyszeres Grand Slam-győztes klasszisa Alcaraz helyett Alejandro Davidovich Fokina ellen lépett pályára pénteken Valenciában.

Ezúttal is elmaradt a csata, most Novak Djokovics játszott, Carlos Alcaraz csak megfigyelője volt a Davis-kupának (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Bár Davidovich Fokina is nyert már meccset Djokovics ellen, nem ugyanolyan eséllyel vette fel a verseny a világelsővel, mint az idei wimbledoni bajnok Alcaraz tehette volna. Djokovics két játszmában nyert, ezzel eldöntötte a párharcot és a továbbjutás kérdését is: a C csoportban a csehek és a szerbek két-két győzelemmel, a spanyolok és a koreaiak két-két vereséggel állnak két forduló után.

A spanyolok kiesésével a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) kezdhet aggódni a novemberi, málagai végjáték nézettségi adatai miatt. Djokovics, aki idénre a Grand Slamek mellett fontos célként tűzte ki, hogy 2010 után ismét megnyerje hazája válogatottjával a Davis-kupát, szintén beszélt a nagy hagyományokkal bíró sorozat ideális formátumáról.

– A lebonyolításnak változtatásokra van szüksége, de mivel nem vagyok ott az ITF-ben, nem tudok részletekről. Remélem, egyeztetnek a változás előtt a játékosokkal, korábban ez nem történt meg. Ha az ITF nem jól lép, nem tudom, mi történik ezzel a versennyel, pedig a sportág története miatt a Davis-kupának fenn kell maradnia. Nincs semmi fontosabb, mint amikor a hazádat képviseled – fogalmazott Djokovics.