Kapusgól mentette meg a Laziót, ez csupán a második ilyen BL-találat

Az E csoportban a játszott Lazio–Atlético Madrid mérkőzésen a vendégek Barrios révén a 29. percben szereztek vezetést, és egészen az utolsó pillanatokig úgy tűnt, ezzel a találattal meg is nyerik a mérkőzést. Ám jött a 95. perc, szöglethez jutott a Lazio. Miként ilyenkor szokás, a kapusa, Ivan Provedel is felfutott az ellenfél kapuja elé, jött Luis Alberto beívelése és Provedel be is fejelte a labdát, a rutinos Atlético-kapus, Jan Oblak nem tudott hárítani.

Ivan Provedel fogadja a társak gratulációját (Fotó: AFP)

– Erre az éjszakára egész életemben emlékezni fogok. Különösen azért vagyok boldog, mert sikerült kiegyenlítenünk egy olyan meccsen, amelyen nem érdemeltünk volna vereséget. Még mindig nem fogtam fel, de később majd rájövök, hogy gólt lőttem a Bajnokok Ligájában – mondta az olasz kapus.