Máté Csaba megerősítette Kubatov Gábor szavait

Megszólalt Máté Csaba. A Ferencváros labdarúgócsapatának magyar edzőjét a feröeri Klaksvík elleni fájdalmas Bajnokok Ligája-búcsú után nevezte ki edzőnek Kubatov Gábor, a klub elnöke, majd a Konferencialiga-csoportkör elérése után menesztette a csapat éléről. Az 53 éves szakember a Nemzeti Sportnak mesélte el, hogy élte meg a saját leváltását. – Most már jobban vagyok. Váratlanul ért a felmentés, abban a pillanatban fájdalmas döfés volt. Minden pontosan úgy történt, ahogy Kubatov Gábor a sajtóban elmondta. Behívatott magához, és bevallom, még ez sem volt gyanús, hiszen ő általában a jó híreket közli. Most másként történt…” – elevenítette fel a mai napig fájó történteket a magyar szakember.

Máté Csaba csalódott Fotó: Nemzeti Sport

– Tudom, könnyű így beszélni, hogy tízből kilencszer nyert velem a csapat. Történhetett volna egészen másképpen is. Azt sem tagadom, bizsergetett az érzés, vajon mit érek el a csoportkörben, meddig jutok el a Fradival. Ne feledjük, előzőleg utoljára tizenhárom éve Herczeg András vitt csoportkörbe magyar edzőként magyar klubot, azóta senki – folytatta Máté. Hozzátette, tiszta a lelkiismerete, ha újra kezdhetné, mindent ugyanúgy csinálna. – Az egyedüli vesztes mérkőzést is, a Puskás Akadémia elleni meccset is ugyanúgy csinálnám. Sajnálom, hogy a játékosoktól nem tudtam elbúcsúzni, hiszen a válogatott szünet miatt mindenki rövid pihenőre ment, de a szakmai stábbal legalább le tudtuk zárni ezt az időszakot.