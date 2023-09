Megszakad a szíve a Debrecen ellen különleges meccsre készülő paksi csatárnak

A Paksra nyáron visszatérő Könyves Norbert a Nemzeti Sportnak nyilatkozott őszintén a Debrecen elleni meccs előtt a benne kavargó érzésekről. – Lehúztam két és fél évet a Lokiban, s hogy milyen jól éreztük ott magunkat, arra bizonyíték, hogy a család most is a városban lakik – kezdte Könyves. – A tízéves kisfiam a debreceni védő, Ferenczi János fiával jár egy suliba, míg az ötéves kislányom a Loki szélsője, Bódi Ádám kislányával van egy csoportban az óvodában. Amikor tudok, én is velük vagyok, s nem könnyű, amikor a kislányom azt kérdezi tőlem, miért nem maradok még ott vele, és mikor töltünk már több időt együtt. Ilyenkor megszakad a szívem, de ilyen a futball, ott kell bizonyítanunk, ahol számítanak rá.

Könyves Norbert (fehérben) nem először játszik volt csapata, a Debrecen ellen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Könyves Norbert 2016 augusztusa és 2019 januárja között futballozott Debrecenben, 61 meccsen 17 gólt hozott össze a klub színeiben. A DVSC-ből Paksra igazolt, majd a ZTE-be, és az volt karrierje legsikeresebb időszaka, amikor 2020 őszén Marco Rossi a magyar válogatottba is behívta, amelyben öt meccsen egy gólt szerzett – Szerbia ellen rögtön győztes találattal debütált.

A ma már 34 éves csatár nemrég lapunknak nyilatkozott arról, hogy ezután gyakorlatilag a válogatottságot is feláldozta azért, hogy közelebb lehessen a Debrecenben élő családjához, amikor Zalaegerszegről Miskolcra, az akkor másodosztályban szereplő DVTK-ba igazolt. Tudta, hogy Rossi az NB II-ből nem válogat, de a gyermekei közelsége fontosabb volt neki.

Idén nyáron azonban Könyves úgy döntött, hogy ad magának még egy utolsó esélyt arra, hogy a karrierje kerüljön az előtérbe, ezért visszatért korábbi sikerei színhelyére, Paksra. Ott egyelőre öt bajnokin már két gólt szerzett az idényben, legutóbb a Puskás Akadémia ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen félfordulatból lőtt látványos gólt.

– Nagy ívben érkezett a labda, tudtam, csak félfordulatból lőhetek gólt – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Könyves a szépségdíjas találatról. – Örülök, hogy sikerült. Utána még nyugodtabban futballoztunk, hiszen tudtuk, innen már csak mi ronthatjuk el. Megnyertük a meccset, így még több önbizalommal várhatjuk a Loki ellen bajnokit.

A Debrecen jelenleg negyedik az NB I-ben 12 ponttal, a Paks pedig ötödik 11 ponttal. Amelyik csapat nyer, a bajnokság élére ugorhat – győzelme esetén a Loki pontelőnnyel, a Paks pedig a most első helyezett MTK-t pontszámban beérve.

NB I, 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Paks–Debrecen 17.45 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Könyves Norbert a válogatottban is főszereplő volt rövid ideig (Fotó: MTI/Illyés Tibor)