A Marco Rossi csapata ellen készülő szerb sztárnak van egy jó ismerőse Pakson

Azóta a magyar válogatott kétszer is találkozott a szerbekkel, 2020 novemberében Könyves is játszott a hazai visszavágón a Nemzetek Ligájában, ami 1-1-re végződött Budapesten. Tavaly márciusban pedig barátságos mérkőzésre érkeztek a szerbek a Puskás Arénéba, ahol 1-0-ra nyerni tudtak a már Könyves nélkül szereplő Rossi-csapat ellen.

– Az elmúlt három évben sokat fejlődött a válogatott Marco Rossi vezetésével, úgyhogy én már senkitől sem féltem a csapatot, senki sem írhat le minket – jelentette ki Könyves. – A szerbek elleni nyilván kemény meccs lesz, de bízom a jó eredményben. Követem a szerb futballt, már csak a Topolya miatt is. A legnagyobb sztár, akit személyesen ismerek a keretből, a csapatkapitány Dusan Tadics, aki játszott az Ajaxban is, most pedig a Fenerbahce játékosa. Ő is topolyai, néha szoktunk üzenetet váltani, de most nem kerestük egymást a válogatott meccs miatt.

Európa-bajnoki selejtező, G csoport, csütörtök: Szerbia–Magyarország 20.45 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Könyves Norbert a szterbek ellen góllal mutatkozott be a magyar válogatottban (Fotó: MTI/EPA/Andrej Csukics)