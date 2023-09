Szoboszlai Dominik csapattársa ezért bújt a szekrénybe

A Liverpool FC YouTube-csatornáján közzétett videóban mutatta meg, hogy néhány játékosa milyen értékelést kapott az új EA Sports FC 24 játékban. Diogo Jota és Ibrahima Konaté volt a két főszereplő, akik társaik előtt is felfedték a számokat. Szoboszlai Dominik játékbeli adatlapját is kielemezték a magyar játékossal. Konaté szerint Szoboszlai lövőereje a 100-as skálán legalább 110 pontot ér. Volt olyan Liverpool-játékos is, aki Jotáékat meglátva az öltözőszekrénybe bújt, pedig nem kellett volna szégyenkeznie az adatlapja miatt.

Szoboszlai Dominik népszerű csapattársai körében (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Jota és Konaté feladata nem volt hálás, sok rossz hírt kellett közölniük, erre Trent Alexander-Arnold mutatott rá.

– Soha senki nem elégedett az értékelésével – szögezte le a jobbhátvéd, aki a valósághűségre törekvő játékban rendkívül magas, 90-es értékelést kapott a passzjátékára.

Milyen értékelést kapott Szoboszlai Dominik?

Ismét Alexander-Arnold társaságában volt Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar futballistája, s amikor az angol védő arra panaszkodott, hogy csak 69-et kapott a lövésre, Jota azonnal reagált.

Ezért vettük meg Dominikot.

Szoboszlai összértékelése 82-es, a hatból négy mutatója is 80 felett van:

sebesség: 83

lövés: 82

passz: 84

cselezés: 82

A védekezésére viszont mindössze 34 pontot kapott a magyar játékos. Csapattársai azonnal a védelmére keltek, hogy ennél sokkal jobbat érdemelt volna.

Majd Konaté leszögezte, hogy Szoboszlai lövőereje 110-es minőségű.