A palesztin zászló reklámozása miatt nagy árat fizet az olimpiai bajnok

A 30 éves, iszlám vallású Haszan Halmurzajev a 2016-es riói olimpián győzött a férfiak 81 kilogrammos súlycsoportjában, ugyanebben az évben az ötkarikás játékok előtt a kazanyi Eb-t is megnyerte, 2017-ben pedig a budapesti vb-n bronzérmes lett. S a sportágban az oroszok nem teljesen „kitaszítottak”: a Nemzetközi Dzsúdószövetség (IJF) májusban engedélyezte a visszatérésüket. Az IJF versenyein a rendelet értelmében azonban csak azok az ellenőrzött cselgáncsozók, illetve stábtagok vehetnek részt, akik semmilyen formában – beleértve a közösségi médiát – nem támogatják aktívan Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A semlegesség értelmében pedig nem használhatják nemzeti szimbólumaikat, és ha győznek, nem játszhatják el nekik a himnuszukat. Semleges színekben a dohai vb-n is indultak orosz dzsúdósok – emiatt viszont az ukránok bojkottálták az olimpiai kvalifikációban legtöbb pontot adó viadalt.

Haszan Halmurzajev a rió aranyal Forrás: Instagram/khasan_khalmurzaev

Az IJF egyébként is nagyon kényes arra, hogy dzsúdósok mit posztolnak a közösségi médiában, a világszervezet tiltja a politikai és vallási nézetek közzétételét. S ezt a szabályt most Haszan Halmurzajev megszegte, mert a közösségi oldalán olyan videót osztott meg, amely az izraeli ellencsapás következményeit mutatta a Gázai övezetben – miután a Hamász terroristái a múlt hét végén megtámadták Izraelt –, s a palesztin zászlót is reklámozta, ezt állította be a pofilképének. Mindezt az Orosz Dzsúdószövetség szúrta ki, és felfüggesztette az olimpiai bajnok versenyzői engedélyét. Halmurzajev azóta a videót és a palesztin zászlós képet is törölte, de késő bánat… A sportoló egyébként hétfőn ünnepelte a 30. születésnapját.

#Другие. Олимпийского чемпиона по #Дзюдо Хасана Халмурзаева временно отстранили от соревнований



Олимпийский чемпион по #Дзюдо Хасан Халмурзаев временно отстранён от соревнований, так как нарушил внутренние правила Федерации #Дзюдо России https://t.co/uOzIVxyJ1Z — Sport.Ru (@sport_ru_portal) October 11, 2023

Az IJF közleményben számolt be az orosz szövetség tájékoztatásáról, s a következőket fűzte hozzá:

„A Nemzetközi Dzsúdószövetség továbbra is harcol a diszkrimináció ellen, valamint megvédi a békét és az emberiség értékeit. Kitartunk a kölcsönös segítségnyújtás, a tisztelet és barátság értékei mellett, amelyek vezérlik a nemzetközi dzsúdós családot.”

Borítókép: Haszan Halmurzajev (Forrás: IJF)