Egy gól, két rájátszást érő gólpassz a magyar légiótól

Szalai Attila szombaton a Hoffenheim kezdőcsapatában kapott helyet Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Hasan Bratic

A Bundesliga magyar légiósainak nem sok örömben volt részük a napokban. A sérüléssel küzdő Schäfer András kimaradt a szombaton a Stuttgarttal szemben otthon 3-0-s vereséget szenvedő Union Berlinből, ahogyan a szintén nem bevethető Willi Orbán is csak a távolból figyelhette az RB Leipzig 3-1-es győzelmét a Darmstadt vendégeként. Utóbbit Gulácsi Péter is a kispadról nézte végig. Szalai Attila négy bajnoki mérkőzés után került vissza a Hoffenheim csapatába, 63 percet és sárga lapot kapott a Frankfurt ellen 3-1-re elveszített összecsapáson. Sallai Roland gárdája már a 15. percben hátrányba került a Bochum ellen, de a Freiburg még az első félidőben fordított, és 2-1-re nyert. A Hertha meccsén éppen fordított volt a forgatókönyv a német másodosztályban: a berliniek szerezték meg a vezető gólt vendégként, amire a Nürnberg hárommal válaszolt. Dárdai Pál vezetőedző fiai közül Márton végig a pályán volt, Bencét a 63. percben cserélte be az édesapja, Palkó pedig sérült.

Az olasz másodosztályban Balogh Botond nem játszott csapata, a Parma és a Como pénteken 2-1-es sikerrel zárult meccsén. A Nagy Ádámot foglalkoztató Pisa szintén 2-1-re nyert a Cittadella ellen szombaton a Serie B-ben. A magyar középpályást a 62. percben cserélték be azok után, hogy az előző három meccset a kispadon töltötte. A Le Havre pénteken nem bírt a Lens-nel, 0-0-s döntetlen született a francia élvonalban, Loic Nego a 23. perctől játszott előbbi mezében.