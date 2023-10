Van Dijk két szóban tökéletesen jellemezte Szoboszlai Dominiket

Szoboszlai Dominiknek különleges élményben volt része szombaton, a liverpooliak idényének egyik legfontosabb mérkőzésére, a Mersey-parti derbire került sor az Anfielden. A Vörösök elérték, amit akartak, Mohamed Szalah duplájával megszerezték a három pontot az Everton ellen. A hazai közönség pedig ismét kitett magáért, ez a magyar középpályást is lenyűgözte.

Szoboszlai Dominik (balra) és Dwight McNeil párharca Fotó: EPA/Peter Powell

– Mindig különleges az Anfielden pályára lépni. Az Everton elleni mérkőzésen is fantasztikus hangulatot teremtettek a szurkolók, valójában nem is számítottam rá, hogy ekkora hangzavar lesz. Sok stadionban játszottam már, de egyértelmű, hogy az Anfield az egyik legjobb közülük – büszkélkedett a TNT Sportsnak adott interjújában Szoboszlai, majd természetesen a meccs értékelésére is kitért. – Végre egyszer mi kerültünk emberelőnybe. Én már korábban megtapasztaltam, hogy milyen tíz, sőt, kilenc emberrel játszani, szóval tudtam, hogy a kiállítást követően mit éltek át az Everton játékosai. Fontos volt, hogy végig összpontosítsunk, amit szerencsére megtettünk, így megszereztük a három pontot.

Szoboszlai a liverpooli hónapjaiba is engedett némi betekintést. – Soha nem könnyű beilleszkedni egy új helyen, de a csapattársaim és Jürgen Klopp is sokat segítettek nekem. Ráadásul fantasztikus közönség előtt szerepelhetek, ennél nincs fontosabb.

Nem kérdés tehát, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya otthon érzi magát az Anfielden. Az elismerés pedig kölcsönös, nemcsak ő dicséri folyamatosan a környezetét, hanem a stáb, exjátékosok és csapattársai is folyamatosan dicsérik. Az Everton elleni rangadót követően éppen Virgil van Dijk állt be a sorba.

– Ő más kategória – mondta Szoboszlairól a Liverpool csapatkapitánya, aki szerint a 22 éves játékos azt produkálja, amit látni szeretnének tőle.

Borítókép: Virgil van Dijk (balra) és Szoboszlai Dominik a LASK Linz elleni mérkőzést követően (Fotó: AFP/Szilágyi Anna)